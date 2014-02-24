МИД в День дурака высмеял истерики Запада

Министерство иностранных дел России опубликовало поздравление с Днем дурака. Необычной шуткой дипломаты высмеяли истерики Вашингтона из-за вымышленной угрозы со стороны Москвы. Шуточная запись появилась на странице ведомства в социальной сети Facebook. "Министерство иностранных дел России разработало пилотную аудиозапись автоответчика для российских дипломатических миссий за рубежом", – гласит пояснительная подпись к публикации."Автоответчик" предлагает тем, кто звонит в посольство, несколько услуг: заказать звонок российского дипломата политическим конкурентам, воспользоваться услугами русских хакеров и получить информацию по вопросам вмешательства в выборы. Все это является отсылкой к громким скандалам, которые раздувал Вашингтон в 2016-2017 годах.Пользователи сети пришли в восторг от шутки дипломатов. "Ха-ха! Молодцы! Так их!" – пишет один из комментаторов. "С первым апреля! Хорошего настроения весь месяц!" – поддерживает его другой. Напомним, в начале марта 2017 года над истерикой Запада в социальной сети Facebook посмеялась официальный представитель МИД Мария Захарова. Она опубликовала на своей страничке коллаж на тему "тайных переговоров" посла России в США Сергея Кисляка с людьми из окружения Трампа.
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»
В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»
Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время церемонии подписания исполнительных указов в Белом доме. Глава государства покинул мероприятие, так и не утвердив необходимые документы...»
В соцсетях распространяются призывы к москвичам выйти завтра, 2 апреля на несанкционированную акцию на Красную площадь. Все политические силы, включаю несистемную оппозицию, открестились от этих призывов...»
Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится...»