Миллионер Бельянинов: Могу туалеты мыть

15 февраля 2017, среда, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Миллионер Бельянинов: Могу туалеты мыть

Бывший руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов объявил о готовности к любому труду. Тем не менее, он надеется, что президент России Владимир Путин предложит ему новую должность на госслужбе.Экс-глава ФТС заявил, что готов выполнять любую работу, которую ему поручит руководство страны. "Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, все жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке", – добавил Бельянинов.По словам бывшего чиновника, в дальнейшем он рассчитывает продолжить карьеру на государственной службе. "Я в третий раз оформил пенсию в своей жизни, надеюсь, что заработаю на четвертый", – цитирует его RNS.Напомним, Андрей Бельянинов ушел в отставку с поста главы Федеральной таможенной службы в июле 2016 года. Работой ФТС он руководил в течение десяти лет.Уходу Бельянинова с должности предшествовал громкий скандал. Сообщалось, что в ходе обысков дома у чиновника следователи обнаружили крупные суммы наличных в рублях и иностранной валюте. Сам Бельянинов утверждал, что это его личные накопления. Как писали Dni.Ru, в декабре 2016 года бывшему руководителю ФТС Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности, изъятые в ходе обысков. Общая сумма возвращенного имущества оценивается в 100 миллионов рублей.

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