Миллионы главы "Почты России": за что не любят Страшнова

15 марта 2017, среда, 19:59 – ИА СОЧИ-24



Миллионы главы "Почты России": за что не любят Страшнова

Следственный комитет России в среду, 15 марта, возбудил уголовное дело по факту начисления чиновницей из Минкомсвязи высоких зарплат и премий главе "Почты России" Дмитрию Страшнову. И хотя последний фигурирует в деле лишь косвенно, вопросы к нему у правоохранительных органов возникают далеко не в первый раз.Как следует из размещенного на сайте Следкома официального сообщения, директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева превысила свои должностные полномочия, назначив генеральному директору "Почты России" Дмитрию Страшнову оклад, сумма которого была завышена в восемь раз. По версии следствия, выплаты руководителю почтового ведомства составили порядка 128 миллионов рублей. В Следственном комитете отмечают, что Лаптева, ответственная в Минкомсвязи за формирование зарплат и премий сотрудников ведомства и связанных с ним организаций, в 2014-2015 годах дала указания о выплате Страшнову зарплаты в размере 46 миллионов рублей, а также премии по итогам 2014 года, размер которой превысил 82 миллиона рублей. Сам получатель баснословных окладов фигурирует в деле лишь косвенно, хотя подозреваемая действовала именно в его пользу. Несмотря на это, правоохранители обратили внимание и на Страшнова. Так, еще в ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. "Генеральной прокуратурой России в ходе проверки исполнения федерального законодательства Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственными ему учреждениями выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову", – заявил тогда начальник управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Александр Куренной. В Генпрокуратуре заявили, что выплата в размере более 95 миллионов рублей за финансово-хозяйственную отчетность "Почты России" была произведена Страшнову в июне 2015 года. По версии правоохранителей, расчет осуществлялся исходя из полученных от организации документов, в которых, помимо прочего, было сказано об успешной деятельности предприятия и его чистой прибыли в размере 1,2 миллиарда рублей. Однако проведенная Генпрокуратурой проверка выявила, что размер прибыли "Почты России" в 2014 году был образован за счет целевого финансирования деятельности предприятия из госбюджета на сумму 5,4 миллиарда рублей. Эта сумма позволила перекрыть убытки организации, размер которых составлял более четырех миллиардов рублей. Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что возглавляемая Страшновым "Почта России" по многим показателям не достигла намеченных ранее целей. Так, показатель по инвестициям был выполнен лишь на 57 процентов, заявил Куренной. Ко всему прочему, в прошлом месяце Генпрокуратура попросила возбудить еще одно уголовное дело в отношении Страшнова. Причиной стали выплаты руководителем "Почты России" в 2014-2015 годах премий на общую сумму 270 миллионов рублей нескольким своим заместителям. Стоит отметить, что на фоне интереса к Страшнову со стороны правоохранительных органов, возглавляемая им организация с завидной регулярностью оказывается в центре разного рода нелицеприятных скандалов. Так, в декабре прошлого года житель Петербурга снял на видео работу одного из отделений "Почты России" в районе Купчино. На кадрах видно, как сотрудник швыряет посылки в фургон. "Лучше доставляйте свои подарки самостоятельно. Это одно из отделений "Почты России" в Купчино сегодня", – прокомментировал видеозапись ее автор. Чуть позже скандальный случай произошел в другом почтовом отделении Северной столицы, где разгорелся конфликт между посетительницей и сотрудницей "Почты России". По словам очевидца, последняя нахамила даме, после чего та попросила жалобную книгу. Однако вместо этого получила от сотрудницы почты хамский ответ. Женщина сфотографировала на телефон свою обидчицу. После этого работница почтового отделения в резком тоне потребовала удалить фотографию и отдать устройство. Кроме того, резонансный случай произошел в начале этого года в Москве, где работник одного из отделений украл из посылок три новых сотовых телефона. "Происхождение которых работник объяснить не смог", – заявили в пресс-службе "Почты России". После задержания злоумышленник сознался в краже. Все эти случаи – лишь малая часть той массы нелицеприятных инцидентов, которые были связаны с предприятием господина Страшнова за последнее время. Желающие без труда смогут найтина просторах интернетамножество сообщений о фактах неудовлетворительной работы "Почты России".Недовольство людей, являющееся наглядным "сигналом снизу" для властей, говорит о том, что главе "Почте России" придется в скором времени покинуть свой пост, считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Эксперт отмечает, что последние несколько лет власть действительно всерьез взялась за расчистку "Авгиевых конюшен" коррупции и последовательно шлет сигнал элитам о том, что с бюджетными средствами нужно обращаться аккуратнее, в том числе в расходах на свои личные нужды. "И если до госслужащих эти сигналы уже дошли, вы видите, сколько уголовных дел заведено на крупных чиновников в регионах, то сфера государственных компаний, одной из которых является "Почта России", до сих пор была не до конца охвачена", – сказал аналитик корреспонденту Dni.Ru.По его словам, власть неоднократно посылала сигналы представителям госкорпораций по поводу того, что нужно быть скромнее. "Не следует организовывать пышные корпоративы, не надо выписывать себе сверхпремии и прочее, но несмотря на это в некоторых госкорпорациях царила такая атмосфера, будто бы никакого кризиса нет", – отметил Салин. Политолог убежден, что ситуация вокруг главы "Почты России", в том числе интерес к нему со стороны правоохранительных органов, говорит о том, что очередь по наведению порядка дошла и до крупных госкорпораций.В целом же, подчеркнул Салин, против Страшнова играют два фактора: во-первых, избыточное материальное стимулирование руководства предприятия, а во-вторых, далеко не самый эффективный менеджмент, вызывающий недовольство потребителей. "По совокупности этих факторов, думаю, для него сложилась сейчас критическая ситуация, и шансы на то, что ему удастся удержать свой пост чрезвычайно невелики", – констатировал аналитик. Что касается уголовного преследования нынешнего главы "Почты России", на чем неоднократно настаивала Генпрокуратура, то политолог считает, что это будет зависеть от того, согласится ли Страшнов добровольно покинуть свой пост или нет. С тем, что в "Почте России" уже в скором времени может смениться руководство согласен и генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. В своем комментарии для Dni.Ru эксперт заявил, что позиции Страшнова за последнее время оказались сильно ослаблены из-за расследований Генпрокуратуры и Следственного комитета. "Несмотря на то, что Страшнов имеет довольно серьезную поддержку в Минкомсвязи, ситуация вокруг него – это сигнал Никифорову (Николаю Никифорову, министру связи и массовых коммуникаций России. – Прим. ред.)", – сказал эксперт. При этом он отметил, что избиратели все чаще начинают задавать вопросы о Страшнове. "Он уже стал в определенной степени аллергеном, поэтому, скорее всего, свою нынешнюю должность он вскоре покинет", – резюмировал Данилин.

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