Минобороны показало истребители Су-35С в деле

Минобороны России опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с полетами сверхманевренных истребителей Су-35С. На кадрах можно наблюдать взлет, посадку и элементы пилотажа. Многоцелевые самолеты летали с боевой нагрузкой – ракетами "воздух-воздух". Кроме того, также на одном из кадров видна подвешенная под фюзеляжем авиабомба. Самолет может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.
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Президент США рассчитывает на то, что Россия вернет Крым Украине. Это заявление пресс-секретаря Дональда Трампа уже прокомментировали в высших эшелонах российской власти, а эксперты призвали не делать поспешных выводов...»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...»