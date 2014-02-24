Минобороны сэкономило на аутсорсинге

5 апреля 2017, среда, 12:01 – СОЧИ-24



Минобороны сэкономило на аутсорсинге

Министерство обороны решило вновь изменить систему военного жилищно-коммунального хозяйства. Появившийся еще при Анатолии Сердюкове аутсорсинг будет заменен на прямые контракты с поставщиками услуг.С 1 апреля функции подведомственных Минобороны компаний АО "Главное управление коммунально-жилищного хозяйства", ООО "Главное управление жилищным фондом", АО "Оборонэнерго" и ОАО "Оборонэнергосбыт" будут переданы единому лицу – ФГБУ "Фонд жилищно-коммунальных услуг". Такое решение было принято главой Минобороны России Сергеем Шойгу еще в декабре. В своем письме президенту Владимиру Путину министр говорит о необходимости "постоянного административного вмешательства органов военного управления в вопросы безаварийного обслуживания ЖКХ". Стоит отметить, что рост долгов военных коммунальщиков перед ресурсоснабжающими компаниями продолжился даже после ухода "РЭУ" и "Славянки". Сменившие их в 2015 году новые организации сами оказались заложниками недофинансирования со стороны Минобороны, оставшись в итоге с многомиллионными долгами за тепло– и электроэнергию.Вероятно, основная причина подобного развития событий кроется в недофинансировании коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры со стороны военного ведомства. Данная проблема появилась еще в 2015 году, когда в федеральном бюджете было заложено недостаточно средств на оплату энергоресурсов для нужд Минобороны и других силовых структур. Долги силовиков перед поставщиками электричества и тепла составили тогда порядка пяти миллиардов рублей.При этом погашение задолженностей своих подрядчиков не относится к компетенции Минобороны. Однако у правительства России иное мнение по этому вопросу: ответственность за накопленные долги лежит в том числе и на военном ведомстве. Как сообщила газета "Коммерсантъ", еще 22 февраля кабинет министров России предписал Минобороны предпринять необходимые меры по недопущению долгов за поставляемые для нужд военного ведомства коммунальные услуги и ресурсы. Кроме того, правительство распорядилось погасить имеющуюся задолженность подведомственных Минобороны компаний перед ресурсоснабжающими организациями за ранее поставленные услуги.

СОЧИ 24