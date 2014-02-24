Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет
25 декабря 2016, воскресенье, 19:00 – ИА СОЧИ-24
Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет
Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет. При этом Соколов подчеркнул, что поисково-спасательная операция продолжается. "Поисково-спасательная операция организована силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота. Министерство обороны продолжает свою работу", – цитирует министра "Интерфакс". Напомним, на борту потерпевшего крушение лайнера находились 92 человека.
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Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»