Минздрав передумал запрещать курить молодежи

В Министерстве здравоохранения России отказались от идеи не продавать табак тем, кто родился после 2015-го. Как сообщили в ведомстве, данное требование не будет отражено в готовящейся в настоящий момент концепции по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы. В соответствии с распространенным Минздравом пресс-релизом запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, является не обязательным требованием, а "целевым стратегическим ориентиром". Как отметили в ведомстве, проект концепции доработан с учетом замечаний органов исполнительной власти.В Минздраве заявили, что отказались от этого положения как обязательства, фактически переведя его в рекомендательную форму при разработке дальнейших стратегических концепций по борьбе с курением. "Именно в таком виде данное положение сохранено в проекте концепции", – говорится в сообщении министерства. Также из документа были исключены указания на определенные акцизные ставки, поскольку их установка – прерогатива налогового законодательства. Как отметили в Минздраве, будет продолжена работа по доведению уровня акцизных налогов до среднего показателя в рамках европейского региона. О запрете на реализацию табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года, глава Минздрава Вероника Скворцова заговорила еще в мае прошлого года. Тогда она сообщила, что соответствующее предложение было внесено ее ведомством в концепцию по противодействию потребления табака на 2016-2020 годы. Документ нацелен на снижение смертности от курения и общее уменьшение числа курящих. Помимо прочего, его авторы предлагают запретить курить в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в любых местах, где есть возражающие против этого граждане. Кроме того, рассматривается возможность увеличить рабочий день для курящих сотрудников пропорционально времени, которое они затрачивают на потребление табака.
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В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»