Мир ополчился на США из-за удара по Сирии

7 апреля 2017, пятница, 11:29 – СОЧИ-24



Мир ополчился на США из-за удара по Сирии

Американские военные выпустили более 50 ракет по авиабазе в провинции Хомс. В Вашингтоне считают, что с этого аэродрома вылетели самолеты, якобы нанесшие удар с применением химоружия. В мире назвали произошедшее ужасным событием и раскритиковали Соединенные Штаты. Даже сами американцы недовольны таким решением Вашингтона.Как стало известно с утра, Вооруженные силы США по приказупрезидента Дональда Трампа нанесли удар по авиабазе в Сирии. По некоторымданным, было выпущено около шести десятков крылатых ракет с кораблей вСредиземном море. В Хомсе, где находится авиабаза, сообщили, что в результатеатаки есть погибшие и раненые. Оправдывая свои действия, Вашингтон заявил, что именнос этого аэродрома ранее вылетели самолеты, которые якобы нанесли авиаудар сприменением химоружия.Впрочем, верить этому на слово в мире не стали. Даже встранах – партнерах США критически восприняли эту версию. Так, кандидат на пост президентаФранции Марин Ле Пен заявила, что осуждает действия США. "То, чтопроизошло в Сирии, – ужасно, и я решительно это осуждаю", – сказала она,подчеркнув, что необходимо провести международное расследование. "Янесколько удивлена происшедшим, потому что ранее Дональд Трамп неоднократнозаявлял, что не намерен быть жандармом мира, однако теперь он выступил именно вэтой роли", – подчеркнула она.По словам Ле Пен, ей трудно предугадать, какие замыслы вынашивает Белый дом. "Хотелось бы надеяться, что не повторится тот сценарий, свидетелем которого мы уже были в отношении Ирака и Ливии, – заявила французский политик. – То есть следует избежать такого хода событий, который приведет к полному хаосу и в конечном счете лишь усилит позиции исламистских фундаменталистов и террористов, которые затем будут наносить удары уже на нашей территории".Действия США раскритиковали также в Тегеране, расценив их как помощь боевикам. "Мы осуждаем любые односторонние военные действия вСирии, – цитирует ТАСС официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми. -Такие действия лишь осложняют ситуацию в республике, укрепляют позициитеррористов и ухудшают обстановку в регионе".В самих Соединенных Штатах также без восторга воспринялидействия своего президента и военных. Экс-замгоссекретаря США Энтони Блинкен уверен,что ракетный удар приведет к эскалации обстановки в Сирии, что возложит наВашингтон моральную ответственность за происходящее в этой стране."Мы вовлекаемсебя в своего рода эскалацию, – сказал он. – Это в целом поставит нас вположение владельца всей Сирии. А мы, несмотря на нашу поддержку сирийскойоппозиции и наши старания защитить мирных сирийских жителей, вовсе не хотелиоказаться в данной роли", – констатировал дипломат, ранее требовавший самыхрешительных действий в отношении Башара Асада.Президент России Владимир Путин считает, что ракетные ударыСША по военной базе в Сирии – агрессия против суверенного государства.По его мнению, этот обстрел негативно повлияет на отношения Вашингтона иМосквы."Главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечнойцели в борьбе с международным терроризмом, – заявил пресс-секретарь российскоголидера Дмитрий Песков. – Наоборот, создает серьезное препятствие для созданиямеждународной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этомувсемирному злу, что, кстати, президент США Дональд Трамп провозгласил как однуиз главных задач еще во время своей предвыборной кампании".

СОЧИ 24