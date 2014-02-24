Мир скорбит по жертвам катастрофы Ту-154

25 декабря 2016, воскресенье, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Мир скорбит по жертвам катастрофы Ту-154

Мировые лидеры отреагировали на авиакатастрофу в районе Сочи. Свои соболезнования в связи с гибелью пассажиров и экипажа лайнера Минобороны выразили США, Турции, ряда европейских и азиатских стран. По последним данным, на борту самолета было 93 человека: военные, артисты, журналисты и общественные деятели. Все, по данным военного ведомства, погибли.Слова скорби в связи с гибелью людей при падении Ту-154 вЧерное море приходят из многих стран. Так, лидер Армении Серж Саргсян направилтелеграмму Владимиру Путину со словами поддержки российскому народу. "Выражаюмои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия вам, семьям и роднымпогибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобыпережить эту трагедию", – говорится в послании.Не остался в стороне от трагедии и президент КазахстанаНурсултан Назарбаев, также выразивший соболезнования гражданам России. "Главагосударства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагическойгибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны врайоне города Сочи", – говорится в сообщении пресс-службы казахстанскоголидера.Также с официальным заявлением по поводу крушения Ту-154выступил президент Молдавии Игорь Додон. "Приношу свои глубочайшиесоболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, врезультате которой погибли 92 человека", – отметил Додон. Скорбят вместе с Россией и в Турции. Свои слова поддержкивысказали министр обороны и МИД страны. "Глубоко опечален известием окрушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Выражаюсоболезнования семьям погибших и всему народу России", – цитирует Life.ru турецкогоминистра обороны Фикри Ышыка.МИД Испании также направил телеграмму российским властям свыражением "искреннего сочувствия" семьям и коллегам погибших вкрушении самолета Минобороны над Черным морем. Не остался в стороне и посол СШАв РФ Джон Теффт."Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех(кто был) на борту Ту-154 и с русским народом"Как ранее писали Dni.Ru, самолет Ту-154 пропал с радаров в05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находилисьвоеннослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала,телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имениАлександрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.В списках находившихся на борту числятся 93 человека. Поданным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районеСочи на глубине 50-70 метров.

СОЧИ 24