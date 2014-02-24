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Мир скорбит по жертвам катастрофы Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 14:30 – ИА СОЧИ-24
Слова скорби в связи с гибелью людей при падении Ту-154 в
Черное море приходят из многих стран. Так, лидер Армении Серж Саргсян направил
телеграмму Владимиру Путину со словами поддержки российскому народу. "Выражаю
мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия вам, семьям и родным
погибших и всему братскому народу России, желаю стойкости и мужества, чтобы
пережить эту трагедию", – говорится в послании.
Не остался в стороне от трагедии и президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, также выразивший соболезнования гражданам России. "Глава
государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической
гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны в
районе города Сочи", – говорится в сообщении пресс-службы казахстанского
лидера.Также с официальным заявлением по поводу крушения Ту-154
выступил президент Молдавии Игорь Додон. "Приношу свои глубочайшие
соболезнования российскому народу в связи со страшной авиакатастрофой, в
результате которой погибли 92 человека", – отметил Додон. Скорбят вместе с Россией и в Турции. Свои слова поддержки
высказали министр обороны и МИД страны. "Глубоко опечален известием о
крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем. Выражаю
соболезнования семьям погибших и всему народу России", – цитирует Life.ru турецкого
министра обороны Фикри Ышыка.МИД Испании также направил телеграмму российским властям с
выражением "искреннего сочувствия" семьям и коллегам погибших в
крушении самолета Минобороны над Черным морем. Не остался в стороне и посол США
в РФ Джон Теффт."Наши мысли и молитвы с родными и близкими всех
(кто был) на борту Ту-154 и с русским народом"Как ранее писали Dni.Ru, самолет Ту-154 пропал с радаров в
05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились
военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала,
телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени
Александрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.В списках находившихся на борту числятся 93 человека. По
данным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районе
Сочи на глубине 50-70 метров.
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