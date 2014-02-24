Модельер-убийца держал в страхе всю Москву

8 апреля 2017, суббота, 10:15 – СОЧИ-24



Модельер-убийца держал в страхе всю Москву

Щеголь в элегантном пальто и белом шарфе – и с парабеллумом в руке. Этот персонаж наводил ужас на работников магазинов столицы СССР и ее окрестностей в конце 1940-х годов. Любителя красивой жизни и жестокого убийцу звали Пашка-Америка.Почему Павел Андреев получил свою кличку, достовернооперативники так и не выяснили. Хотя, вроде бы, была у Пашки мечта – сорватьбольшой куш и укатить за океан. Но до претворения своего плана в жизнь Америкахотел и в Союзе пожить красиво.Несмотря на молодость, 25-летний Андреев уже был вавторитете у уголовников. Молодые воры стремились подражать его стилю: серыекостюмы, шикарные ботинки, кожаные пальто. Правда, удачи – а, соответственно, иденег на такой "прикид" хватало немногим.Заведения, которые посещал Америка, тоже были высшегоразряда. Ресторан "Астория", "Звездочка" на Преображенкеили "Есенинский бар". Знавшие Пашку лично рассказывали, что он былвеселым и щедрым. Не хотел жить с родителями в большой коммунальной квартире –часто дело доходило до ссор – потому снимал комнату с отдельным входом в домикев Сокольниках.Штамп о временной прописке (обязательный при найме жилья)стоял в паспорте на имя Андрея Павловича Никитина. Еще была справка с местаработы – Производственного комбината МОСХа, которая подтверждала: гражданинНикитин А.П. действительно работает "художником-модельщиком".Заработок у него сдельный – до двух тысяч рублей в месяц (деньги по темвременам большие). Зарплату в справку вписал сам Пашка – надо же было как-тооправдать жизнь на широкую ногу. Привычка Андрея Никитина менять женщинкак перчатки и осыпать своих пассий подарками не могла не привлечь вниманиябдительных советских правоохранительных органов. Его как-то пригласили в отделение,чтобы поинтересоваться, какие средства гражданин просаживает в дорогихресторанах. Никитин вежливо объяснил следователям, что тратит заработанноечестным путем. Он, мол, человек творческой профессии, модельер – потому и можетсебе позволить чуть больше, чем простые советские служащие.А столичная и областная милиция в конце 1940-х годовсбивалась с ног. Ограбления магазинов и касс следовали одно за другим. Причемнападали одновременно в нескольких местах, группами по три-четыре человека. Кпримеру, 2 февраля 1949-го "взяли" три магазина в Химкинском,Балашихинском и Кунцевском районах. Бандиты унесли в общей сложности 120 тысячрублей. После очередной серии налетов грабители "ложились на дно" – ипотихоньку тратили деньги. Банда Пашки-Америки состояла из 14 бойцов. Все – люди спрошлым: с двумя-тремя "ходками" в зону. "Нажитые непосильнымтрудом" богатства уходили быстро, и выходить на дело приходилось все чаще.Выход из положения Америка видел в том, чтобы одним ударом взять большую сумму.Ну и, конечно, ни с кем добычей не делиться.Скоро такая возможность представилась. В ресторане "Звездочка"он встретил блатного по кличке Взрослый. Точнее, тот сам подсел за Пашкинстолик и намекнул, что есть "золотое" дело. Америка, недолго думая,согласился. В шесть часов вечера, 15 апреля 1949 года, в Московскийфинансовый институт кассиры Тимакова и Никитина привезли зарплату – 258 тысячрублей. Когда они вошли в вестибюль института, к ним приблизился молодойчеловек в элегантном плаще и серой кепке. "Вы зарплату привезли?", -поинтересовался он. "А тебе-то что?", – отреагировала одна из женщин."Ничего", – ответил щеголь, выхватил парабеллум и тремя выстрелами вупор уложил кассиров. Схватил мешок с деньгами, выскочил на улицу и, сев вподжидавшую его у входа такси марки "Победа", скрылся с местапроисшествия.Это дело стало для Америки последним. Хотя "вычислить"его следователям стоило немалых трудов. Двойное убийство и похищение мешкаденег по тем временам было преступлением чрезвычайным. Оперативную разработку возглавилиПарфентьев и Дегтярев, два аса московского сыска.На месте преступления нашли три гильзы от парабеллума. Удалосьсоставить и достаточно точный словесный портрет преступника. А в брошенном наБашиловке такси сняли один четкий отпечаток пальца. Эксперты выяснили, что онпринадлежит – внимание! – Павлу Никитичу Андрееву, 1924 года рождения. Этотперсонаж ранее проходил по делу о вооруженных нападениях вместе с неким Котом.В 1-м Дубровском, где был прописан Андреев, сыщикам сообщили, что сын и браткак ушел по этапу, так и сгинул. Да и соседи подтвердили, что со дня арестаПашка дома не был. Как же попали его "пальчики" в автомобиль?Ниточка, позволившая распутать клубок, неожиданно появиласьдалеко от Москвы – в Казани. Бывший уголовник, а ныне агент угрозыска по кличкеБрюнет передал данные, полученные за рюмкой водки от своего "кореша"Николаева. Бандит в подпитии рассказал, что у него теперь есть "чистые"документы. Надежные люди вытравили из паспорта все данные об уголовном прошломи поставили штамп отдела найма оборонного завода – и всего за 500 рублей.Оперативники установили наблюдение за Николаевым, затем заего контактом, который и привел их в конце концов к "художнику" – Василию Михайлову,опытному граверу с солидным уголовным стажем. При обыске в его квартире нашлиштампы, печати, бланки. На допросе казанские оперативники особенноинтересовались, кому из уголовников были сделаны новые документы. Дошла очередьи до Пашки-Америки: Михайлов вспомнил его новую фамилию – Никитин.20 мая 1949 года на квартире Америки, в Сокольниках, сотрудникиМУРа арестовали почти всю банду. Суд приговорил Павла Андреева к 25 годамстрогого режима. Ему еще повезло: смертную казнь на несколько лет отменили.Если бы суд был в 1950-м, "вышки" Пашке было не избежать.О дальнейшей судьбе "бандитского короля" рассказываютразное. По одной версии, Пашка умер в лагере. По другой – освободился в 1953году по амнистии, объявленной после смерти Сталина. Есть и третья версия, отображеннаяв известном кинофильме "Трактир на Пятницкой": вроде бы послеразоблачения и ареста Андреев согласился сотрудничать с органами. А кто-тоякобы встречал Пашку в Москве в конце 70-х годов: тот как раз готовился уехатьза границу, в страну своей мечты – Америку.

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