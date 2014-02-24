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Модельер-убийца держал в страхе всю Москву
8 апреля 2017, суббота, 10:15 – СОЧИ-24
Почему Павел Андреев получил свою кличку, достоверно
оперативники так и не выяснили. Хотя, вроде бы, была у Пашки мечта – сорвать
большой куш и укатить за океан. Но до претворения своего плана в жизнь Америка
хотел и в Союзе пожить красиво.Несмотря на молодость, 25-летний Андреев уже был в
авторитете у уголовников. Молодые воры стремились подражать его стилю: серые
костюмы, шикарные ботинки, кожаные пальто. Правда, удачи – а, соответственно, и
денег на такой "прикид" хватало немногим.Заведения, которые посещал Америка, тоже были высшего
разряда. Ресторан "Астория", "Звездочка" на Преображенке
или "Есенинский бар". Знавшие Пашку лично рассказывали, что он был
веселым и щедрым. Не хотел жить с родителями в большой коммунальной квартире –
часто дело доходило до ссор – потому снимал комнату с отдельным входом в домике
в Сокольниках.Штамп о временной прописке (обязательный при найме жилья)
стоял в паспорте на имя Андрея Павловича Никитина. Еще была справка с места
работы – Производственного комбината МОСХа, которая подтверждала: гражданин
Никитин А.П. действительно работает "художником-модельщиком".
Заработок у него сдельный – до двух тысяч рублей в месяц (деньги по тем
временам большие). Зарплату в справку вписал сам Пашка – надо же было как-то
оправдать жизнь на широкую ногу. Привычка Андрея Никитина менять женщин
как перчатки и осыпать своих пассий подарками не могла не привлечь внимания
бдительных советских правоохранительных органов. Его как-то пригласили в отделение,
чтобы поинтересоваться, какие средства гражданин просаживает в дорогих
ресторанах. Никитин вежливо объяснил следователям, что тратит заработанное
честным путем. Он, мол, человек творческой профессии, модельер – потому и может
себе позволить чуть больше, чем простые советские служащие.А столичная и областная милиция в конце 1940-х годов
сбивалась с ног. Ограбления магазинов и касс следовали одно за другим. Причем
нападали одновременно в нескольких местах, группами по три-четыре человека. К
примеру, 2 февраля 1949-го "взяли" три магазина в Химкинском,
Балашихинском и Кунцевском районах. Бандиты унесли в общей сложности 120 тысяч
рублей. После очередной серии налетов грабители "ложились на дно" – и
потихоньку тратили деньги. Банда Пашки-Америки состояла из 14 бойцов. Все – люди с
прошлым: с двумя-тремя "ходками" в зону. "Нажитые непосильным
трудом" богатства уходили быстро, и выходить на дело приходилось все чаще.
Выход из положения Америка видел в том, чтобы одним ударом взять большую сумму.
Ну и, конечно, ни с кем добычей не делиться.Скоро такая возможность представилась. В ресторане "Звездочка"
он встретил блатного по кличке Взрослый. Точнее, тот сам подсел за Пашкин
столик и намекнул, что есть "золотое" дело. Америка, недолго думая,
согласился. В шесть часов вечера, 15 апреля 1949 года, в Московский
финансовый институт кассиры Тимакова и Никитина привезли зарплату – 258 тысяч
рублей. Когда они вошли в вестибюль института, к ним приблизился молодой
человек в элегантном плаще и серой кепке. "Вы зарплату привезли?", -
поинтересовался он. "А тебе-то что?", – отреагировала одна из женщин.
"Ничего", – ответил щеголь, выхватил парабеллум и тремя выстрелами в
упор уложил кассиров. Схватил мешок с деньгами, выскочил на улицу и, сев в
поджидавшую его у входа такси марки "Победа", скрылся с места
происшествия.Это дело стало для Америки последним. Хотя "вычислить"
его следователям стоило немалых трудов. Двойное убийство и похищение мешка
денег по тем временам было преступлением чрезвычайным. Оперативную разработку возглавили
Парфентьев и Дегтярев, два аса московского сыска.На месте преступления нашли три гильзы от парабеллума. Удалось
составить и достаточно точный словесный портрет преступника. А в брошенном на
Башиловке такси сняли один четкий отпечаток пальца. Эксперты выяснили, что он
принадлежит – внимание! – Павлу Никитичу Андрееву, 1924 года рождения. Этот
персонаж ранее проходил по делу о вооруженных нападениях вместе с неким Котом.
В 1-м Дубровском, где был прописан Андреев, сыщикам сообщили, что сын и брат
как ушел по этапу, так и сгинул. Да и соседи подтвердили, что со дня ареста
Пашка дома не был. Как же попали его "пальчики" в автомобиль?Ниточка, позволившая распутать клубок, неожиданно появилась
далеко от Москвы – в Казани. Бывший уголовник, а ныне агент угрозыска по кличке
Брюнет передал данные, полученные за рюмкой водки от своего "кореша"
Николаева. Бандит в подпитии рассказал, что у него теперь есть "чистые"
документы. Надежные люди вытравили из паспорта все данные об уголовном прошлом
и поставили штамп отдела найма оборонного завода – и всего за 500 рублей.Оперативники установили наблюдение за Николаевым, затем за
его контактом, который и привел их в конце концов к "художнику" – Василию Михайлову,
опытному граверу с солидным уголовным стажем. При обыске в его квартире нашли
штампы, печати, бланки. На допросе казанские оперативники особенно
интересовались, кому из уголовников были сделаны новые документы. Дошла очередь
и до Пашки-Америки: Михайлов вспомнил его новую фамилию – Никитин.20 мая 1949 года на квартире Америки, в Сокольниках, сотрудники
МУРа арестовали почти всю банду. Суд приговорил Павла Андреева к 25 годам
строгого режима. Ему еще повезло: смертную казнь на несколько лет отменили.
Если бы суд был в 1950-м, "вышки" Пашке было не избежать.О дальнейшей судьбе "бандитского короля" рассказывают
разное. По одной версии, Пашка умер в лагере. По другой – освободился в 1953
году по амнистии, объявленной после смерти Сталина. Есть и третья версия, отображенная
в известном кинофильме "Трактир на Пятницкой": вроде бы после
разоблачения и ареста Андреев согласился сотрудничать с органами. А кто-то
якобы встречал Пашку в Москве в конце 70-х годов: тот как раз готовился уехать
за границу, в страну своей мечты – Америку.
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