Момент взрыва в метро Петербурга показали на видео

3 апреля 2017, понедельник, 21:59 – СОЧИ-24



Момент взрыва в метро Петербурга показали на видео

Расследование теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга, продолжается. Тем временем, эксперты с помощью компьютерной графики реконструировали один из возможных вариантов развития событий.Как видно на ролике, опубликованном Life.ru, в момент трагедии поезд находился в подземном тоннеле, между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В какой-то момент. в одном из вагонов сработала бомба, произошло возгорание. От взрывной волны раскурочило железные двери. Тем не менее, поезд не стал останавливаться под землей и доехал до платформы станции. Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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