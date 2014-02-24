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Мордобой с участием Кличко сорвал заседание

2 марта 2017, четверг, 16:00 – ИА СОЧИ-24

Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
Мордобой с участием Кличко сорвал заседание
Мэр Киева Виталий Кличко вспомнил боксерское прошлое, применив свои навыки к депутатам Верховное рады. В здании Киевсовета 2 марта ему пришлось вступить в драку.
Между депутатами во время заседания
произошел конфликт, вылившийся в потасовку. В рукопашную вступили Алексей Харченко
из "Блока Петра Порошенко" и его коллеги из фракции "Всеукраинское объединение "Свобода".
В драку пришлось вмешаться Виталию Кличко, сообщает РИА ФАН. Он разнял депутатов,
применив к ним свои боксерские навыки.
Мордобой начался из-за того, что Харченко во
время обсуждения проекта предложил пожаловаться в Генпрокуратуру на депутата Юрия
Левченко, который ему якобы угрожал в ходе своего выступления. Для доказательства Харченко
посчитал правильным отправить в ведомство стенограмму заседания, передает
местное издание "Українські новини". Однако есть и другая версия причины потасовки. Депутат
Левченко жестко и некорректно высказался в адрес киевского градоначальника Кличко.
"Виталий Владимирович должен был бы подать в отставку. И если он это не сделает
в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами
вперед", – цитирует депутата портал 44.ua.Отметим, что это не
первая драка с участием украинских депутатов. Как писали Dni.ru, члены партии "Блок Петра Порошенко" устроили две крупные
потасовки на новогоднем корпоративе в 2016 году. По словам одного из депутатов,
присутствовавшего на вечеринке, одна из драк "была очень громкой, с
ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно,
кто дрался".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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