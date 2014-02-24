Московский таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка

26 января 2017, четверг, 15:58 – ИА СОЧИ-24



Московский таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка

В Москве водитель такси вышвырнул из салона женщину с малолетним ребенком. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.Москвичка вызвала автомобиль через сервис "Яндекс. Такси", чтобыотправиться со своим ребенком и пожилой мамой в поликлинику. За ними подъехалавтомобиль KIA."Каквыяснили сотрудники полиции, 24-летняя гражданка с двухлетним ребенком,находясь на 1-й ул. Машиностроения, вызвала такси до ул. Воронцовская", – сообщаетАгентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительныхорганах. Во время посадки мальчика поставилиногами на заднее сиденье.Таксист, уроженец Средней Азии, посчитал, что ребенокиспачкал обивку автомобиля и в конце поездки грубо потребовал, чтобы его матьвытерла кресло. "Я ответила, что мы уже все вытерли, самисев на это место. Тем более, что у ребенка были чистые сапоги – мы его выносилииз дома на руках", – цитирует маму малыша Диор Исмаилову Life.ru.После этого, по словам женщины, мужчина бросился на нее,схватив за шею и оттолкнув. За нее вступилась пожилая мама с ребенком на руках.Досталось и ей: таксист ударил женщину, после чего она упала на землю, выронивмалыша. Ребенок ударился головой о землю и потерял сознание. А водитель, какни в чем ни бывало, уехал.Малыша госпитализировали, при осмотре врачи поставили ему диагноз "черепно-мозговая травма и сотрясение мозга". В настоящее время мальчик уже находится дома. Его мама, с которой столь грубо обошелся таксист, находится на третьем месяце беременности. Она сказала, что переживает за состояние своей беременности и готовится к обследованию.Диор Исмаилова обратилась в полицию. Водителя-хама задержали по горячим следам. Правоохранители проводятнеобходимую проверку и рассматривают возможность начала в отношении хулиганаисполнительного производства.

СОЧИ 24