Московского врача жестоко убили в собственной квартире
6 апреля 2017, четверг, 21:43 – СОЧИ-24
Обезображенное тело врача одной из столичных клиник Владимира Бабаева было обнаружено в его собственной квартире на востоке Москвы, передает Life.ru. Криминалисты обнаружили на теле семь ножевых ранений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Владимир Бабаев – врач высшей категории, работал анестезиологом-реаниматологом в одной из больниц города.
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Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru..»
Движение поездов в Московском метрополитене по Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии от станции "Пушкинская" в сторону "Планерной" было нарушено из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичной подземки.Благодаря слаженной работе служб метро движение удалось оперативно восстановить..»
Сексапильная мексиканская телеведущая Янет Гарсиа пользуется бешеной популярностью в соцсетях. А все потому, что девушка обладает невероятно соблазнительными формами. В особенности, подписчиков привлекает необычная форма ее ягодиц...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проводить презентации томов "Православной энциклопедии" в регионах и за рубежом. Об этом политик сказал на очередном совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии...»