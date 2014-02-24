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Московскую полицию похвалили за профессионализм
26 марта 2017, воскресенье, 18:46 – СОЧИ-24
"Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники
действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей -
обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном
участке", – сказал Черников.
Отвечая на вопрос об имевших место случаях задержаний, чиновник отметил: "Полицейские отвечали на
противодействие в их адрес.Были провокаторы, которые специально ситуацию
подогревали".
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в
несанкционированной акции в центре Москвы принимали участие порядка 7-8 тысяч
человек.
Во время акции приходили сообщения о задержаниях ее
участников, в том числе оппозиционера Алексея Навального. Однако официально в
столичном главке МВД на данный момент заявили лишь, что "задержан один из
организаторов несогласованного публичного мероприятия".
Ранее утром 26 марта полицейские и юристы предупредили участников
несанкционированной оппозиционной акции в Москве, что им грозят штрафы до 20
тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – вплоть
до уголовной ответственности.
Прокуратура Центрального административного округа
Москвы предупредила организаторов несогласованной акции о недопустимости
нарушений закона. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что
правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе
принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков,
любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия
для угрозы жизни и здоровья граждан.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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