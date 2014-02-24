Москва празднует воссоединение с Крымом

18 марта 2017, суббота, 18:29 – ИА СОЧИ-24



Москва празднует воссоединение с Крымом

Российская столица широко отмечает третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Центром торжеств стали Воробьевы горы, где проходит грандиозный молодежный фестиваль "Весна".Масштабное мероприятие привлекло огромное количествомосквичей и гостей столицы. Оно стартовало с традиционной гонки ГТО, в котороймогли принять участие все желающие.Бегуны преодолели маршрут протяженностью пять километров попересеченной местности Воробьевых гор. На пути участников гонки ждали 22препятствия. Каждое из них было своеобразной рубежной точкой, которая связана скакими-либо историческими фактами или достопримечательностями Крымскогополуострова. Победителями забега стали те, кто быстрее всех преодолел нелегкиймаршрут.Кроме того, в рамках фестиваля проходят всевозможныетворческие мастер-классы на любой вкус. Их участником может стать любойжелающий.Кульминацией мероприятия стал начавшийся в 17:00 митинг-концерт, в котором принимают участие звезды российской эстрады. Среди нихгруппы "Любэ", группа "Фабрика", "Градусы",певица Валерия, исполнитель Денис Майданов и многие другие звезды отечественногомузыкального небосклона.Стоит отметить, что активное участие в проходящих в столицеторжествах принимают представители многих общественных организаций. Так, помнению исполнительного директора Национальной родительской ассоциации ЛарисыСанатовской, годовщина воссоединения Крыма с Россией – это праздник народнойволи и воплощение общероссийского духа. "Для меня имеют огромное значениесобытия марта 2014 года, и я всей душой радуюсь за воссоединение России иКрыма. Поэтому, конечно, я, моя семья, друзья и коллеги сегодня вместеприсутствуем на фестивале "Весна", – сказала общественник вкомментарии для Dni.Ru.По словам Санатовской, люди в Крыму достойны хорошей икачественной жизни, и надежду на это дало историческое воссоединениеполуострова с Россией. "У меня живут много друзей в Крыму и все мы вместелюбим нашу страну – Россию, все мы верим в ее процветание", – подчеркнулаона. При этом она отметила, что большинство крымчан за последние три годасмогли почувствовать плюсы от пребывания в составе России. "В то же времявсе понимают, что невозможно сиюминутно решить многие насущные проблемы,которые ранее накапливались годами. Но крымчане терпеливы, они понимаютсложности и принимают их. Они готовы сообща делать одно большое общее для всейстраны дело", – резюмировала общественник.В сегодняшних мероприятиях на Воробьевых горах принимаютнепосредственное участие и многие студенческие организации. К слову говоря,именно они при поддержке правительства столицы стали инициаторами проведениямасштабного фестиваля "Весна". "Очень приятно осознавать, что вэтот знаменательный день, когда крымский народ самоопределился и Россиявоссоединилась, молодежные студенческие организации принимают самое активноеучастие в праздновании", – сказал корреспонденту Dni.Ru командир штабастуденческих отрядов Московского энергетического института Никита Ремнев.Он отметил, что его учебное заведение вместе с другимимосковскими ВУЗами принимает участие в шествии от университетской площади доВоробьевых гор. "В нем участвуют многие молодежные организациистолицы". – сказал Ремнев.По его словам, молодежь очень трепетно относится к нынешнемупразднику, подчеркивая, что историческое воссоединение Крыма с Россией является серьезным и поучительным прецедентомдля всей России, в том числе для молодого поколения. "Очень приятно видетьпатриотическую позицию молодежи, ведь именно от нее зависит будущее нашейстраны", – отметил командир штаба студотрядов МЭИ.В свою очередь, член комитета Госдумы по аграрным вопросамВиктор Карамышев подчеркнул, что "Крымская весна" – это символобъединения нашего народа, его возвращения к историческим и духовным корням."Лично для меня это знаковое историческое событие, значение которого немогут оттенить даже последовавшие за этим санкции и экономическое давление нанашу страну", – сказал парламентарий.Торжественные мероприятия в честь третьей годовщинывоссоединения Крыма с Россией проходят сегодня по всей стране от Камчатки доКалининграда.

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