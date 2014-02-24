Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю

7 апреля 2017, пятница, 10:28 – СОЧИ-24



Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю

В итальянском городе Лукка 9-11 апреля пройдет саммит глав внешнеполитических ведомств государств – участников G7. Россия дала понять, что не вернется в клуб стран.Россия ненамерена следовать западной повестке. Такую позицию неоднократно выражал ипрезидент страны Владимир Путин, и глава МИДа СергейЛавров. Политические элиты считают, что "Большая восьмерка" стала для Москвы историей."Россия невернется в клуб G8. Для обсуждения международных проблем существует другойформат — "Большая двадцатка". Он нас вполне устраивает", – цитируютроссийский дипломатический источник "Известия". Поддерживает его и председатель комитета СоветаФедерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич."Для России формат "Большойвосьмерки" перестал быть интересен, поскольку все решается на саммите G20", – заявил Клинцевич. Однаконекоторые политики полагают, что при определенных условиях возвращение возможно.Впрочем, об этом можно будет говорить после снятияантироссийских санкций и нормализацииотношений сЗападом. Кроме того, без Москвы "Большойсемерке" не решить многие проблемы."Западпонимает: вопросы, связанные с борьбой с международным терроризмом иэнергетической стабильностью, зависят и от России. Самостоятельно они не могутсправиться", – отметил депутат Виктор Водолацкий. "Нас туда затягивают, чтобызаставить снова играть по чужим правилам", – уверен парламентарий.Встреча G7будет посвящена вопросам мира и безопасности. Основное внимание на саммите министрыуделят проблемам терроризма, ситуации в Ливии, положению в Сирии, соблюдению минскихдоговоренностей и очередному запуску баллистической ракеты КНДР.Напомним, что в 2014 году G8преобразовалась в G7. Великобритания, США, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония с началом украинского кризиса предпочли работать без России.

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