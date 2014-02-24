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Москва вернула "Большую семерку" с небес на землю
7 апреля 2017, пятница, 10:28 – СОЧИ-24
Россия не
намерена следовать западной повестке. Такую позицию неоднократно выражал и
президент страны Владимир Путин, и глава МИДа Сергей
Лавров. Политические элиты считают, что "Большая восьмерка" стала для Москвы историей.
"Россия не
вернется в клуб G8. Для обсуждения международных проблем существует другой
формат — "Большая двадцатка". Он нас вполне устраивает", – цитируют
российский дипломатический источник "Известия". Поддерживает его и председатель комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Для России формат "Большой
восьмерки" перестал быть интересен, поскольку все решается на саммите G20", – заявил Клинцевич. Однако
некоторые политики полагают, что при определенных условиях возвращение возможно.
Впрочем, об этом можно будет говорить после снятия
антироссийских санкций и нормализации
отношений с
Западом. Кроме того, без Москвы "Большой
семерке" не решить многие проблемы.
"Запад
понимает: вопросы, связанные с борьбой с международным терроризмом и
энергетической стабильностью, зависят и от России. Самостоятельно они не могут
справиться", – отметил депутат Виктор Водолацкий. "Нас туда затягивают, чтобы
заставить снова играть по чужим правилам", – уверен парламентарий.
Встреча G7
будет посвящена вопросам мира и безопасности. Основное внимание на саммите министры
уделят проблемам терроризма, ситуации в Ливии, положению в Сирии, соблюдению минских
договоренностей и очередному запуску баллистической ракеты КНДР.
Напомним, что в 2014 году G8
преобразовалась в G7. Великобритания, США, Франция, Германия, Канада, Италия и Япония с началом украинского кризиса предпочли работать без России.
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