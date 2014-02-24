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Москвич после ссоры взял в заложницы подругу

18 марта 2017, суббота, 12:30 – ИА СОЧИ-24


На юго-западе Москвы в ночь на 18 марта пьяный мужчина взял в заложники девушку. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в квартире дома 11 по Старобитцевской улице. Прибывшими на место полицейскими установлено, что дебошир после конфликта со своей подругой привез ее в квартиру, и угрожая расправой не выпускал на улицу. После переговоров со стражами порядка мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. Сейчас полиция пытается восстановить картину ЧП. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете

В столичном СИЗО найден мертвым бывший исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов. Окровавленный труп лежал в туалете камеры...»

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Москвич после ссоры взял в заложницы подругу

На юго-западе Москвы в ночь на 18 марта пьяный мужчина взял в заложники девушку..»

сегодня, 12:28
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сегодня, 12:01
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