Москвич пытался ограбить Сбербанк с помощью записки
15 марта 2017, среда, 20:43 – ИА СОЧИ-24
На юго-западе Москвы мужчина зашел в Сбербанк и передал сотруднику кредитной организации записку с требование выдать ему деньги. Получив отказ, грабитель скрылся, передает РИА Новости. Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Известно, что мужчина не угрожал сотрудникам банка.
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