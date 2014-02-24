Москвич умер от сердечного приступа на кладбище



Как культура сближает Россию и Германию сегодня, 18:30 В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»

Путин высказался о повышении пенсионного возраста сегодня, 18:16 Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

Порошенко срывает захоронение Ленина сегодня, 18:00 В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота" сегодня, 17:30 Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»