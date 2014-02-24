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Москвич выжил при падении с восьмого этажа

9 января 2017, понедельник, 22:00 – ИА СОЧИ-24

Москвич выжил при падении с восьмого этажа
Москвич выжил при падении с восьмого этажа
Житель столицы выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже после ссоры с бабушкой. Несмотря на высоту падения, мужчина выжил благодаря тому, что он упал в сугроб.
Инцидент произошел 9 января 2017 года на юго-западе Москвы, сообщает Life.ru. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего Алексея множество травм, однако он был жив и мог самостоятельно дышать.Незадолго до трагедии мужчина отдыхал в своей квартире вместе с другом. После того, как знакомый Алексея покинул квартиру, он остался в помещении наедине со своей бабушкой.Через некоторое время между пенсионеркой и внуком разгорелся конфликт. В результате ссоры мужчина извинился перед пенсионеркой и выпрыгнул в окно.Напомним, также 9 января девушка в состоянии алкогольного опьянения случайно выпала из окна пятого этажа. При падении она зацепилась за ветки дерева, на котором она повисла на уровне третьего этажа. На помощь девушке прибыли сотрудники МЧС.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана

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