Москвич выжил при падении с восьмого этажа

Житель столицы выпрыгнул из окна квартиры на восьмом этаже после ссоры с бабушкой. Несмотря на высоту падения, мужчина выжил благодаря тому, что он упал в сугроб. Инцидент произошел 9 января 2017 года на юго-западе Москвы, сообщает Life.ru. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшего Алексея множество травм, однако он был жив и мог самостоятельно дышать.Незадолго до трагедии мужчина отдыхал в своей квартире вместе с другом. После того, как знакомый Алексея покинул квартиру, он остался в помещении наедине со своей бабушкой.Через некоторое время между пенсионеркой и внуком разгорелся конфликт. В результате ссоры мужчина извинился перед пенсионеркой и выпрыгнул в окно.Напомним, также 9 января девушка в состоянии алкогольного опьянения случайно выпала из окна пятого этажа. При падении она зацепилась за ветки дерева, на котором она повисла на уровне третьего этажа. На помощь девушке прибыли сотрудники МЧС.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»