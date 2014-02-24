Москвича убили на пороге собственной квартиры

11 марта 2017, суббота, 12:46 – ИА СОЧИ-24

В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина. Тело лежало у входа в квартиру, передает РЕН ТВ.На трупе имеется колото-резаное ранение шеи. Инцидент произошел на территории Новой Москвы в поселке Спортбазы поселения Щаповское.Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Известно, что погибший ранее проживал в квартире, на пороге которой был убит.

СОЧИ 24