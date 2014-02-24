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Москвича убили на пороге собственной квартиры

11 марта 2017, суббота, 12:46 – ИА СОЧИ-24


В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина. Тело лежало у входа в квартиру, передает РЕН ТВ.На трупе имеется колото-резаное ранение шеи. Инцидент произошел на территории Новой Москвы в поселке Спортбазы поселения Щаповское.Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Известно, что погибший ранее проживал в квартире, на пороге которой был убит.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"

В Индии произошла трагично закончилась ссора между 28-летней женщиной и ее 31-летним мужем. Возмущенная отсутствием секса индианка в порыве гнева отрезала супругу детородный орган...»

сегодня, 12:46
Москвича убили на пороге собственной квартиры

В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина..»

сегодня, 12:29
Эрдоган взбунтовался против Крыма

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, которое было возобновлено менее полугода назад. Причины своего решения Анкара предпочла не оглашать...»

сегодня, 11:45
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника

В Химках пьяный мужчина на автомобиле "Москвич-2141" наехал на своего собутыльника..»

сегодня, 10:59
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая

На западе столицы напали на гражданку Китая..»

сегодня, 10:45
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина

Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»

сегодня, 10:29
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон

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