Москвича убили на пороге собственной квартиры

В одном из столичных подъездов обнаружен мертвым 37-летний мужчина. Тело лежало у входа в квартиру, передает РЕН ТВ.На трупе имеется колото-резаное ранение шеи. Инцидент произошел на территории Новой Москвы в поселке Спортбазы поселения Щаповское.Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Известно, что погибший ранее проживал в квартире, на пороге которой был убит.
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»
Несмотря на обещания не оглашать причину смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина, власти Нью-Йорка все же рассказали от чего умер дипломат. Чтобы избежать ответственности за нарушение закона, тайну раскрыл анонимный представитель мэрии...»