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Москвичам пообещали пасмурный понедельник

20 марта 2017, понедельник, 09:14 – ИА СОЧИ-24


Специалисты Гидрометцентра сообщили, что 20 марта в Москве установится пасмурная погода с дождем. Температура воздуха днем составит +5... +7, передает сетевое издание m24.ru. Облачность сохранится в столице в течение всего дня, возможны осадки. Ветер, скорость которого составит от четырех до девяти метров в секунду, изменит направление с юго-восточного на восточное. Атмосферное давление достигнет отметки 740 миллиметров ртутного столба.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Петербурге школьник отравился вейпом

Скорая помощь доставила в детскую городскую клиническую больницу Санкт-Петербурга №5 16-летнего подростка..»

сегодня, 09:44
Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города..»

сегодня, 09:30
Захарова пошутила о ходящем по воде Лаврове

Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»

сегодня, 09:29
Массовая молитва паломников в аварийном лайнере попала на видео

Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»

сегодня, 09:14
Москвичам пообещали пасмурный понедельник

Специалисты Гидрометцентра сообщили, что 20 марта в Москве установится пасмурная погода с дождем..»

сегодня, 08:58
Россияне стали экономить на воде

В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»

сегодня, 08:46
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сегодня, 08:45
Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками

Поставки фруктов из Польши в Белоруссию за год выросли в разы, свидетельствует статистика. Специалисты уверены, что большую их часть вскоре можно будет увидеть на российских прилавках...»
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