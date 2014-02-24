Москвичей предупредили о надвигающемся шторме

В столичном регионе ожидается сильный ветер, скорость порывов которого может достигать 15 метров в секунду и выше, передает ТАСС. Штормовое предупреждение в Москве будет действовать до 20:00. Синоптики Росгидромета рекомендовали автомобилистам не парковать свои машины под деревьями, а пешеходам – сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков. Также, согласно прогнозу специалистов, в городе возможен небольшой дождь.
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»