Москвичей предупредили о новой опасности

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром. Как сообщили в ведомстве, непогода начнется в столице около 18:00 по московскому времени и продержится до 10:00 утра 8 апреля. Москвичей ожидает дождь, местами сильный, местами с грозой. Особую опасность будет представлять ураганный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В часы непогоды горожанам стоит быть аккуратнее на дорогах, так как возможны пробки, кроме того, стоит избегать мест со слабоукрепленными массивными конструкциями. Также МЧС предупреждает, что сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья, передает Life.ru. Напомним, ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет заметное похолодание. Суббота 8 апреля встретит горожан дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается +5...+7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов. В ночь на 9 апреля возможны небольшие морозы. Днем станет еще прохладнее – до +3...+5 градусов, возможны небольшие осадки. Вечером, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Однако на следующей неделе погода вновь постепенно наладится. Уже во вторник, 11 апреля, москвичей ждет настоящее весеннее тепло с температурой воздуха до +15 градусов. В целом март 2017 года стал самым теплым в столице за 140 лет метеонаблюдений.
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В полицию Екатеринбурга от руководителя службы безопасности жилищного комплекса "Миллениум" на улице Громова на юго-западе города поступило сообщение о том, что одного из его сотрудников обстреляли из неустановленного оружия во время планового обхода территории..»
Следователи продолжают выяснять подробности теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. Как выяснилось, перед тем, как совершить самоподрыв смертник Акбаржон Джалилов сделал таинственный звонок в Москву...»
После ракетной атаки ВВС США на сирийскую базу в провинции Хомс Пентагон намерен восстановить контакты с российскими коллегами в рамках меморандума о предотвращении воздушных инцидентов, передает URA.Ru со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Мишель Балдансу..»