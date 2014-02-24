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Москвичей предупредили об опасной погоде

7 апреля 2017, пятница, 19:16 – СОЧИ-24

Москвичей предупредили об опасной погоде
Москвичей предупредили об опасной погоде
МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром.
Как сообщили в ведомстве непогода начнется в столице около 18:00 по московскому времени и продержится до 10:00 утра 8 апреля. Москвичей ожидает дождь, местами сильный, местами с грозой. Особую опасность будет представлять ураганный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В часы непогоды горожанам стоит быть аккуратнее на дорогах, так как возможны пробки, кроме того, стоит избегать мест со слабоукрепленными массивными конструкциями. Также МЧС предупреждает, что сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья, передает Life.ru. Напомним, ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет заметное похолодание. Суббота 8 апреля встретит горожан дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается +5...+7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов. В ночь на 9 апреля возможны небольшие морозы. Днем станет еще прохладнее – до +3...+5 градусов, возможны небольшие осадки. Вечером, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Однако на следующей неделе погода вновь постепенно наладится. Уже во вторник, 11 апреля. москвичей ждет настоящее весеннее тепло с температурой воздуха до +15 градусов. В целом, март 2017 года стал самым теплым в столице за 140 лет метеонаблюдений. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Москвичей предупредили об опасной погоде

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Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 18:43
Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта..»

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Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

сегодня, 17:46
Раскрыта загадка запаха старых книг

Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»

сегодня, 17:43
Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 17:31
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти

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