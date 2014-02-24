Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром. Как сообщили в ведомстве непогода начнется в столице около 18:00 по московскому времени и продержится до 10:00 утра 8 апреля. Москвичей ожидает дождь, местами сильный, местами с грозой. Особую опасность будет представлять ураганный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду. В часы непогоды горожанам стоит быть аккуратнее на дорогах, так как возможны пробки, кроме того, стоит избегать мест со слабоукрепленными массивными конструкциями. Также МЧС предупреждает, что сильный ветер может повредить линии электропередачи, повалить деревья, передает Life.ru. Напомним, ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет заметное похолодание. Суббота 8 апреля встретит горожан дождем и облачностью. Ночью в столице ожидается +5...+7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +7...+9 градусов. В ночь на 9 апреля возможны небольшие морозы. Днем станет еще прохладнее – до +3...+5 градусов, возможны небольшие осадки. Вечером, по прогнозам синоптиков, ожидается снег. Однако на следующей неделе погода вновь постепенно наладится. Уже во вторник, 11 апреля. москвичей ждет настоящее весеннее тепло с температурой воздуха до +15 градусов. В целом, март 2017 года стал самым теплым в столице за 140 лет метеонаблюдений.
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На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»
В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»