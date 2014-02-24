Москвичи поддержали Петербург в трудный час

6 апреля 2017, четверг, 20:01 – СОЧИ-24



Москвичи поддержали Петербург в трудный час

На Манежной площади прошел вечер памяти "Питер, мы с тобой!" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Тысячи людей пришли по зову сердца в центр Москвы, чтобы выразить солидарность с жителями Северной столицы.Москвичи возложили цветы и зажгли свечи у стелы"Ленинград" в Александровском саду. У обелиска появились портретыпогибших в петербургском метро. Это – люди разных возрастов, профессий инациональностей.Основная часть вечера памяти проходила на Манежной площади,она не смогла вместить всех, кто пришел выразить солидарность с жителями Санкт-Петербурга.Лубянская площадь и Театральный проезд, начало Никольской и Тверской улиц тожезаполнили люди – всего около 50 тысяч человек.На вечер памяти пришли все – студенты, рабочие, участникивоенно-патриотических клубов, пенсионеры, деятели культуры и искусства, спортаи шоу-бизнеса. Были здесь и политики, и представители профсоюзов. На лицахнеравнодушных москвичей – скорбь и печаль, в руках – красные гвоздики и государственныефлаги России.С призывом собраться 6 апреля на Манежной площади кмосквичам обратился главный редактор радиостанции "Говорит Москва" СергейДоренко. Его поддержали многие знаменитости: рэперы Баста и Тимати, шоуменГарик Харламов, телеведущая Екатерина Андреева, певица Юлия Волков, писательСергей Минаев, певец и депутат Иосиф Кобзон, актер Сергей Безруков и другие. Всоцсетях мигом распространился хэштег #ПитерМыСТобой, он и стал символом вечерапамяти."Всех нас объединило горе, а деятели искусства икультуры должны обратить на это внимание и отдать дань памяти тем, кто погиб вэтом теракте", – сказал в интервью Dni.Ru актер Михаил Пореченков. От такжеотметил: российское общество показало, что оно стало более сплоченным и готовоответить на все вражеские проявления в свой адрес. "Мы пришли сюда, чтобы морально поддержатьпетербуржцев, чьи земляки стали жертвами недавнего теракта в метро. Я узнал о вечерепамяти от своих старых товарищей с прежней работы, и решил прийти сюда в местес ними", – говорит пенсионер Сергей Зуйков.Актер и режиссер Борис Галкин отметил, что подобныепитерскому теракту трагические события должны еще больше объединить граждан России."Мы должны быть в едином гражданском и сердечном духе, мы должныпочувствовать себя единым народом вне политических криков и интересов", -сказал заслуженный артист России. Вечер памяти завершился концертом солидарности с жителямисеверной столицы. На сцене выступили Диана Гурцкая, Сергей Галанин, АлексейКортнев. Перед началом концерта его ведущий Александр Маршал призвал всехопустить политические флаги, оставив только государственную символику.Политиков на сцене в этот день не было, навечере памяти не звучали политические лозунги. Встреча москвичей на Манежной сталасвоеобразным вечером совести, демонстрацией единства и солидарности.В эти дни в Сети можно найти много рассказов о погибших врезультате теракта. Третьекурсник Максим Арышев приехал в Петербург изКазахстана. После учебы в экономическомуниверситете он хотел стать программистом. Судя по странице Максима в одной изсоциальных сетей, он любил путешествовать по миру со своей девушкой и ценилтворчество рок-группы "Агата Кристи": одна из последних записей настене – цитата из песни братьев Самойловых "Ковер-вертолет".Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля ввагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт"и "Сенная площадь". Взрывное устройство привел в действиетеррорист-смертник. Погибли 14 человек, пострадали более 50.

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