Москвичи поддержали воссоединение Крыма с Россией

18 марта 2017, суббота, 20:15 – ИА СОЧИ-24



Москвичи поддержали воссоединение Крыма с Россией

В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия.Праздновать российская столица начала еще утром, когдаоткрылся фестиваль "Весна", посетить который смогли все желающие.Первый его эта ознаменовался настоящим праздником для любителей спорта – гонкойГТО.Стоит отметить, что задача это совсем не из легких, ведь ееучастникам предстояло преодолеть пять километров по пересеченной местностиВоробьевых гор. На пути участников гонки ждали 22 препятствия. Каждое из нихбыло своеобразной рубежной точкой, которая связана с какими-либо историческимифактами или достопримечательностями Крымского полуострова. Несмотря на то, что выиграли гонку первые пришедшие к финишу, спортивное состязание обеспечило заряд бодрости ихорошего настроения всем участникам мероприятия. А это значит, что все-таки победиладружба.Кроме того, для любознательных посетителей фестиваля прошлимногочисленные творческие мастер-классы на любой вкус. Их участником мог статьлюбой желающий.Однако главной фишкой фестиваля стал начавшийся в 17:00красочный митинг-концерт, в котором приняли участие звезды российской эстрады.Среди них группы "Любэ", группа "Фабрика","Градусы", певица Валерия, исполнитель Денис Майданов и многие другиезвезды отечественного музыкального небосклона.Специально для концерта перед главным зданием Московскогогосударственного университета была установлена огромная сцена со множествомэкранов. Поэтому те, кому не хватило места в первых рядах, могли наблюдать наних за происходящим на сцене.Собравшиеся зрители, среди которых были, в том числе, жителиКрыма, держали в руках российские флаги, георгиевские знамена, а также флагинекоторых политических и общественных организаций. По словам посетителейфестиваля, для них было очень важно прийти и поддержать историческоевоссоединение России и Крымского полуострова.Стоит отметить, что одними из наиболее активным участниковфестиваля "Весна" стали студенческие организации, среди которыхстудотряды Московского энергетического института. По словам руководителя штабастудотрядов МЭИ Никиты Ремнева, студенчеству очень приятно осознавать, что онисмогли принять участие в праздновании столь знаменательного события.По его словам, молодежь очень трепетно относится к нынешнемупразднику, подчеркивая, что историческое воссоединение Крыма с Россией является серьезным и поучительным прецедентомдля всей России, в том числе для молодого поколения. "Очень приятно видетьпатриотическую позицию молодежи, ведь именно от нее зависит будущее нашейстраны", – отметил командир штаба студотрядов МЭИ.Что касается количества пришедших на Воробьевы горыподдержать воссоединение Крыма с Россией, то, по данным московской полиции,всего в мероприятии приняло участие порядка 150 тысяч человек. "На Университетскойплощади перед зданием МГУ имени М.В.Ломоносова проходят праздничныемероприятия, посвященные третей годовщине присоединения Республики Крым игорода Севастополя к Российской Федерации. По состоянию на 19.00 в празднованиипринимают участие порядка 150 тыс. человек", – заявил дежурныйпресс-службы.При этом все время работы фестиваля порядок обеспечивалиоколо трех тысяч сотрудников полиции, нацгвардии, а также были задействованысилы народных дружинников.А закончился праздник великолепным фейерверком, которыйозарил уже потемневшее к тому моменту над российской столицей небо.

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