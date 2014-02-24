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Москвичи пожаловались на сильный запах сероводорода
3 апреля 2017, понедельник, 10:44 – СОЧИ-24
В нескольких районах столицы утром в понедельник стоял
сильный запах сероводорода. На это пожаловались жители районов
Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Марьино, а также ВДНХ, пишет
газета "Известия".В "Мосэкомониторинге" сообщили, что автоматические станции в ночь на 3 апреля зафиксировали незначительное превышение уровня загрязняющих
веществ в атмосфере в ряде районов города. Так, на юго-востоке столицы предельно допустимая концентрация оксида углерода была выше в 1,1 раза и
оксида азота – в 1,15 раза.
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