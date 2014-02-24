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Москвичи скорбят вместе с Питером

6 апреля 2017, четверг, 18:45 – СОЧИ-24

Москвичи скорбят вместе с Питером
Москвичи скорбят вместе с Питером
В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии.
"Сегодня вся страна скорбит. Среди погибших была моя коллега, Ирина Медянцева. Она создавала очень искренних коллекционных кукол. Защищая свою дочь, она погибла", – заявил со сцены перед собравшимися народный художник России Андрей Ковальчук. По его словам, то, как жители Северной столицы отреагировали на теракт, как они вели себя в эти дни, говорит о том, что они сплотились перед лицом трагедии. "Питер – мы с тобой!" – сказал он. Почтил память жертв теракта и лидер известной группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. "Меня эта трагедия затронула не лично: у меня, слава богу, никто из моих друзей, знакомых не пострадал. Но просто это было настолько неожиданно и непредсказуемо, мы уже как-то выдохнули уже немного, успокоились, и поэтому от этого был совершенный шок. Я не понимаю абсолютно, почему именно сейчас, в эти дни, с чем это связано, что пытаются таким образом продемонстрировать", – передает слова музыканта Национальная служба новостей.
В свою очередь, лидер группы "Серьга" Сергей Галанин рассказал о том, что для него значит присутствовать на "Вечере памяти" по жертвам трагедии. По его словам, в настоящий момент очень важно почувствовать общую силу духа. "Эти люди с нами живут, это тоже к разговору о тех, кого мы не знали, но мы теперь о них будем помнить, раз случилось такое всеобщее горе. Поэтому пока есть память, эти люди живут!" – сказал он.
Траурное мероприятие на Манежной площади началось в 17:00 с минуты молчания. На Манежной площади у входа в Александровский сад установлена сцена с изображением Медного всадника и надписью "Питер, мы с тобой". Кроме того, рядом со сценой установлено несколько экранов с изображением другого символа Северной столицы – разводного моста. Перед сценой собралось огромное количество людей. Кто-то держит в руках лампадки. Свое участие в траурном мероприятии люди объясняют тем, что просто не могли пройти мимо трагедии, не могли не выразить свою солидарность с Санкт-Петербургом. Число пришедших на вечер памяти, по некоторым данным, оценивается в 15 тысяч человек.
Ранее с призывами поддержать траурное мероприятие выступили ряд политиков, общественных деятелей, а также деятелей культуры, искусства и спорта. Среди них депутат Госдумы Иосиф Кобзон, член Общественной палаты Диана Гурцкая, актер Сергей Безруков, популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко), а также многие другие деятели.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:45
Москвичи скорбят вместе с Питером

В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»

сегодня, 18:30
Финские власти прячут от граждан статьи о Крыме

Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»

сегодня, 18:15
Убийцами полицейских в Астрахани оказались боевики "ИГ"

Выяснились новый подробности убийства бойцов Росгвардии в Ленинском районе Астрахани. Ответственность за преступление взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"...»

сегодня, 18:14
В Москве проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Петербурге

В Москве в 17:00 начался "Вечер памяти" жертв недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Траурное мероприятие проходит на Манежной площади в центре столицы...»

сегодня, 17:46
Голая женщина упала с 11 этажа на севере Москвы

В экстренные службы города поступило сообщение от очевидцев трагедии..»

сегодня, 17:45
Завершается подготовка к праймериз "Единой России"

На заседании Президиума Генсовета "Единой России" утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая 2017 года. Граждане, желающие принять участие в праймериз, могут узнать адрес ближайшего участка на сайте pg.er.ru...»

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