Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"

6 апреля 2017, четверг, 17:31 – СОЧИ-24



Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"

Манежная площадь в Москве наполняется народом. В российской столице проходит вечер памяти по жертвам теракта в Санкт-Петербурге.С призывом собраться на Манежной площади в знак солидарностис петербуржцами обратился 5 апреля кжителям столицы главный редактор радиостанции "Говорит Москва" СергейДоренко. призвал жителей Москвы собраться 6 апреля на Манежной площади в знаксолидарности с петербуржцами. Он отметил, что не хочет ждать официального мероприятия, на которое "нужно будет являться колоннами"."Я хочу смотреть в глаза таким же, как я. Потому чтоесть такие моменты в истории страны, народа, когда надо почувствовать, что тыне один. Когда надо увидеть глаза друг друга. Я уверен, что я не один человек,сочувствующий питерцам, гордящийся Питером", – отметил Доренко.Днем 3 апреля в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга вмомент движения поезда от станции "Сенная площадь" до станции"Технологический институт" произошел взрыв. По данным Национальногоантитеррористического комитета, в результате случившегося погибли 14 человек.Согласно данным Минздрава России, 55 пострадавших остаются в больницахСанкт-Петербурга. Также на станции "Площадь Восстания" былообнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. По фактупроизошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ("Террористический акт"), напоминает "Правда.Ру". В интернете публикуется много рассказов о погибших врезультате теракта. Третьекурсник Максим Арышев приехал в Петербург изКазахстана. После учебы в Санкт-Петербургском государственном экономическомуниверситете он хотел стать программистом. Судя по странице Максима в одной изсоциальных сетей, он любил путешествовать по миру со своей девушкой и ценилтворчество рок-группы "Агата Кристи": одна из последних записей настене – цитата из песни братьев Самойловых "Ковер-вертолет". ДрузьяМаксима Арышева вечером 5 апреля установили на Сенной площади импровизированныймемориал.В соцсетях распространяется хэштег #питермыстобой. Призывподдержали известные медиаперсоны – рэперы Баста и Тимати, шоумен ГарикХарламов, телеведущая Екатерина Андреева, певица Юлия Волков, писатель СергейМинаев и другие. Вечер памяти в четверг прошел и во Владивостоке, где выразитьсолидарность с жителями Северной столицы пришли около двух тысяч человек – студенты,ветераны, представители Ассамблеи народов Приморского края и общественныхорганизаций.

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