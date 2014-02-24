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Москвичи собираются на вечер памяти "Питер – мы с тобой!"
6 апреля 2017, четверг, 17:31 – СОЧИ-24
С призывом собраться на Манежной площади в знак солидарности
с петербуржцами обратился 5 апреля к
жителям столицы главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей
Доренко. призвал жителей Москвы собраться 6 апреля на Манежной площади в знак
солидарности с петербуржцами. Он отметил, что не хочет ждать официального мероприятия, на которое "нужно будет являться колоннами"."Я хочу смотреть в глаза таким же, как я. Потому что
есть такие моменты в истории страны, народа, когда надо почувствовать, что ты
не один. Когда надо увидеть глаза друг друга. Я уверен, что я не один человек,
сочувствующий питерцам, гордящийся Питером", – отметил Доренко.Днем 3 апреля в одном из вагонов метро Санкт-Петербурга в
момент движения поезда от станции "Сенная площадь" до станции
"Технологический институт" произошел взрыв. По данным Национального
антитеррористического комитета, в результате случившегося погибли 14 человек.
Согласно данным Минздрава России, 55 пострадавших остаются в больницах
Санкт-Петербурга. Также на станции "Площадь Восстания" было
обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. По факту
произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ
("Террористический акт"), напоминает "Правда.Ру". В интернете публикуется много рассказов о погибших в
результате теракта. Третьекурсник Максим Арышев приехал в Петербург из
Казахстана. После учебы в Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете он хотел стать программистом. Судя по странице Максима в одной из
социальных сетей, он любил путешествовать по миру со своей девушкой и ценил
творчество рок-группы "Агата Кристи": одна из последних записей на
стене – цитата из песни братьев Самойловых "Ковер-вертолет". Друзья
Максима Арышева вечером 5 апреля установили на Сенной площади импровизированный
мемориал.В соцсетях распространяется хэштег #питермыстобой. Призыв
поддержали известные медиаперсоны – рэперы Баста и Тимати, шоумен Гарик
Харламов, телеведущая Екатерина Андреева, певица Юлия Волков, писатель Сергей
Минаев и другие. Вечер памяти в четверг прошел и во Владивостоке, где выразить
солидарность с жителями Северной столицы пришли около двух тысяч человек – студенты,
ветераны, представители Ассамблеи народов Приморского края и общественных
организаций.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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