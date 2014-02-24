Москвичи устроили массовую драку у торгового центра
27 февраля 2017, понедельник, 15:14 – ИА СОЧИ-24
На Боровском шоссе в Москве, недалеко от торгового центра, произошла массовая драка. В ней участвовали порядка 20 человек.Как оказалось, причиной потасовки стал конфликт: группа молодых людей пыталась показать подросткам, кто сильнее в районе. В результате происшествия в полицию были доставлены семь человек, остальным удалось скрыться, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.
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Гражданам Украины разрешили стать людьми третьего пола. Согласно официальным анкетам в медицинских учреждениях страны, украинцам теперь предстоит самим выбирать принадлежность к тому или иному полу – женскому, мужскому или неопределенному...»
Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый День крымского сопротивления. Сегодня они вспоминают в том числе и о том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»
Новую начальницу столичного отдела полиции "Северный", полковника Светлану Журавлеву прозвали Боярыней за ее страсть к дорогой жизни. Во время одного из шопингов она приобрела духи стоимостью 50 тысяч рублей...»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»