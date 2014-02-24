Москвичи устроили массовую драку у торгового центра



Тайны личной жизни Виктора Януковича сегодня, 17:45 Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался со своей женой после 45 лет совместной жизни. Новой избранницей экс-главы украинского государства стала бывшая официантка, которая значительно моложе его прошлой супруги...»

Украинцам разрешили стать людьми третьего пола сегодня, 17:31 Гражданам Украины разрешили стать людьми третьего пола. Согласно официальным анкетам в медицинских учреждениях страны, украинцам теперь предстоит самим выбирать принадлежность к тому или иному полу – женскому, мужскому или неопределенному...»

Известный музыкант добился эвтаназии и умер сегодня, 17:15 Известный итальянский диджей Фабио Антониани (Dj Fabo) добился эвтаназии и ушел из жизни в швейцарской клинике. Музыкант находился в парализованном состоянии...»

В Москву идет аномальное тепло сегодня, 16:30 Столичный регион ждет очень теплое начало весны. Средняя суточная температура на предстоящей неделе будет выше нуля...»



Украине стыдно за потерянный с позором Крым сегодня, 16:00 Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый День крымского сопротивления. Сегодня они вспоминают в том числе и о том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»

Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево сегодня, 15:59 Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru..»

Боярыня из МВД купила духи за 50 тысяч рублей сегодня, 15:45 Новую начальницу столичного отдела полиции "Северный", полковника Светлану Журавлеву прозвали Боярыней за ее страсть к дорогой жизни. Во время одного из шопингов она приобрела духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

Депутат Рады набросился на "прокаженную" Савченко сегодня, 15:29 Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны"...»