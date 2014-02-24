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Москвичи устроили массовую драку у торгового центра

27 февраля 2017, понедельник, 15:14 – ИА СОЧИ-24


На Боровском шоссе в Москве, недалеко от торгового центра, произошла массовая драка. В ней участвовали порядка 20 человек.Как оказалось, причиной потасовки стал конфликт: группа молодых людей пыталась показать подросткам, кто сильнее в районе. В результате происшествия в полицию были доставлены семь человек, остальным удалось скрыться, передает Life.ru. По факту случившегося проводится проверка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:31
Украинцам разрешили стать людьми третьего пола

Гражданам Украины разрешили стать людьми третьего пола. Согласно официальным анкетам в медицинских учреждениях страны, украинцам теперь предстоит самим выбирать принадлежность к тому или иному полу – женскому, мужскому или неопределенному...»

сегодня, 17:15
Известный музыкант добился эвтаназии и умер

Известный итальянский диджей Фабио Антониани (Dj Fabo) добился эвтаназии и ушел из жизни в швейцарской клинике. Музыкант находился в парализованном состоянии...»

сегодня, 16:30
В Москву идет аномальное тепло

Столичный регион ждет очень теплое начало весны. Средняя суточная температура на предстоящей неделе будет выше нуля...»

сегодня, 16:00
Украине стыдно за потерянный с позором Крым

Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый День крымского сопротивления. Сегодня они вспоминают в том числе и о том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»

сегодня, 15:59
Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево

Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru..»

сегодня, 15:45
Боярыня из МВД купила духи за 50 тысяч рублей

Новую начальницу столичного отдела полиции "Северный", полковника Светлану Журавлеву прозвали Боярыней за ее страсть к дорогой жизни. Во время одного из шопингов она приобрела духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

сегодня, 15:29
Депутат Рады набросился на "прокаженную" Савченко

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