Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

14 марта 2017, вторник, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин".Уже стало привычным, что столичные власти прежде чем принятьрешение по вопросам, касающимся жизни города, внимательно прислушиваются мнениюего жителей. Так будет и с выбором символов возводимого на месте гостиницы"Россия" парка "Зарядье".Сделать свой выбор каждый москвич сможет в рамках проекта"Активный гражданин". Голосование за один из трех вариантов возможно насайте или в мобильном приложении уже с сегодняшнего дня.По задумке авторов первого проекта, парк – это место слияниястихий, поколений и культур. Художники уверены, что стилистическое решениедолжно передать истинный образ России – ее многоликость, разнообразие природы,народов и традиций.В основу второй концепции легла древнерусская буква З -"земля". Графическое изображение объединяет русскую З и латинскую Z. Авторыотмечают легкость воспроизведения и многофункциональность символа. По ихмнению, эти два аспекта открывают широкие возможности по масштабированию ипереосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и носителяинформации.Третий логотип также основан на букве З, которую образуетсилуэт сказочной птицы. Задумка художников отсылает к русскому фольклору. Приэтом, строгая текстовая составляющая и сказочность логотипа уравновешивают другдруга. Напомним, ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесеннойгостиницы "Россия", на берегу Москвы-реки. В будущем месте отдыха москвичей игостей города появятся четыре природные зоны – лес, тундра, степь и заливныелуга. Они будут спускаться от Варварки к главной водной артерии столицы.Кроме того, в парке появится парящий мост,научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр"Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, филармония и медиа-центр.По планам столичных властей, первых посетителей парк "Зарядье" долженпринять уже в этом году, когда Москва будет отмечать 870-летие.

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