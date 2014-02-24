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Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

14 марта 2017, вторник, 15:14 – ИА СОЧИ-24

Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"
Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"
В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин".
Уже стало привычным, что столичные власти прежде чем принять
решение по вопросам, касающимся жизни города, внимательно прислушиваются мнению
его жителей. Так будет и с выбором символов возводимого на месте гостиницы
"Россия" парка "Зарядье".Сделать свой выбор каждый москвич сможет в рамках проекта
"Активный гражданин". Голосование за один из трех вариантов возможно на
сайте или в мобильном приложении уже с сегодняшнего дня.По задумке авторов первого проекта, парк – это место слияния
стихий, поколений и культур. Художники уверены, что стилистическое решение
должно передать истинный образ России – ее многоликость, разнообразие природы,
народов и традиций.В основу второй концепции легла древнерусская буква З -
"земля". Графическое изображение объединяет русскую З и латинскую Z. Авторы
отмечают легкость воспроизведения и многофункциональность символа. По их
мнению, эти два аспекта открывают широкие возможности по масштабированию и
переосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и носителя
информации.Третий логотип также основан на букве З, которую образует
силуэт сказочной птицы. Задумка художников отсылает к русскому фольклору. При
этом, строгая текстовая составляющая и сказочность логотипа уравновешивают друг
друга. Напомним, ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной
гостиницы "Россия", на берегу Москвы-реки. В будущем месте отдыха москвичей и
гостей города появятся четыре природные зоны – лес, тундра, степь и заливные
луга. Они будут спускаться от Варварки к главной водной артерии столицы.Кроме того, в парке появится парящий мост,
научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр
"Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, филармония и медиа-центр.
По планам столичных властей, первых посетителей парк "Зарядье" должен
принять уже в этом году, когда Москва будет отмечать 870-летие.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:46
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером

Миллионер из Великобритании Аарон Браун случайно убил своего друга. Это произошло, когда он катал товарища на собственной новой лодке...»

сегодня, 15:31
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Вице-премьер правительства России Ольга Голодец обозначила уникальное явление в социальной сфере. По ее словам, среди работающего населения страны есть бедные...»

сегодня, 15:15
Путин сообщил о болезни Медведева

Президент России Владимир Путин рассказал о состоянии здоровья премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам главы государства, председатель правительства подхватил грипп...»

сегодня, 15:14
Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

В столице завершился открытый творческий конкурс, в рамках которого все желающие представили свои проекты логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Из семи десятков представленных работ были выбраны три, которые набрали наибольшее число баллов от профессиональных экспертов. Теперь же москвичам предстоит сделать окончательный выбор, который они смогут сделать в рамках проекта "Активный гражданин"...»

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