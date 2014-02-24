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Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"
14 марта 2017, вторник, 15:14 – ИА СОЧИ-24
Уже стало привычным, что столичные власти прежде чем принять
решение по вопросам, касающимся жизни города, внимательно прислушиваются мнению
его жителей. Так будет и с выбором символов возводимого на месте гостиницы
"Россия" парка "Зарядье".Сделать свой выбор каждый москвич сможет в рамках проекта
"Активный гражданин". Голосование за один из трех вариантов возможно на
сайте или в мобильном приложении уже с сегодняшнего дня.По задумке авторов первого проекта, парк – это место слияния
стихий, поколений и культур. Художники уверены, что стилистическое решение
должно передать истинный образ России – ее многоликость, разнообразие природы,
народов и традиций.В основу второй концепции легла древнерусская буква З -
"земля". Графическое изображение объединяет русскую З и латинскую Z. Авторы
отмечают легкость воспроизведения и многофункциональность символа. По их
мнению, эти два аспекта открывают широкие возможности по масштабированию и
переосмыслению логотипа в зависимости от конкретной задачи и носителя
информации.Третий логотип также основан на букве З, которую образует
силуэт сказочной птицы. Задумка художников отсылает к русскому фольклору. При
этом, строгая текстовая составляющая и сказочность логотипа уравновешивают друг
друга. Напомним, ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной
гостиницы "Россия", на берегу Москвы-реки. В будущем месте отдыха москвичей и
гостей города появятся четыре природные зоны – лес, тундра, степь и заливные
луга. Они будут спускаться от Варварки к главной водной артерии столицы.Кроме того, в парке появится парящий мост,
научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр
"Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс, филармония и медиа-центр.
По планам столичных властей, первых посетителей парк "Зарядье" должен
принять уже в этом году, когда Москва будет отмечать 870-летие.
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