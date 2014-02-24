Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

7 апреля 2017, пятница, 12:01 – СОЧИ-24



Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов

Родственники москвича после его смерти выбросили четырех кошек покойного с 14 этажа и пытались добить их палками. На помощь животным пришла неравнодушная соседка."Кошки лежали бездвижения, но живые. Одна кошка упала на дерево, но потом убежала, и ее так и ненашли. Остальные три кота были без движения, они не могли ни стоять, нидвигаться", – рассказала волонтер Инна Денисова.Волонтерам животных передала соседка покойного. Именно она заметилатрех котов, которые лежали на земле в крови. Москвичка забрала животных домой, оказалаим первую помощь и передала зоозащитникам.Ветеринары диагностировали у котов множественные рваныераны, ушибы и переломы. "Их срочно нужно было оперировать. Сейчас их состояниестабилизировалось, но травмы очень тяжелые", – цитирует Life.ru Инну Денисову.Деньги на лечение Шпротинки, Гагарина и Рыжика, так зовут выброшенныхкотов, собрали жители столицы. "Сейчас все пострадавшие животные очень боятсялюдей и к себе не подпускают. У них сильный стресс, и понадобится очень многовремени, чтобы они реабилитировались", – отметила волонтер.Между тем сотрудники правоохранительных органов проводятпроверку. Личности живодеров пока установить не удалось. По словам соседей, люди,выбросившие кошек, были пьяны.

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