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Москвичка спасла выброшенных с 14 этажа котов
7 апреля 2017, пятница, 12:01 – СОЧИ-24
"Кошки лежали без
движения, но живые. Одна кошка упала на дерево, но потом убежала, и ее так и не
нашли. Остальные три кота были без движения, они не могли ни стоять, ни
двигаться", – рассказала волонтер Инна Денисова.
Волонтерам животных передала соседка покойного. Именно она заметила
трех котов, которые лежали на земле в крови. Москвичка забрала животных домой, оказала
им первую помощь и передала зоозащитникам.
Ветеринары диагностировали у котов множественные рваные
раны, ушибы и переломы. "Их срочно нужно было оперировать. Сейчас их состояние
стабилизировалось, но травмы очень тяжелые", – цитирует Life.ru Инну Денисову.
Деньги на лечение Шпротинки, Гагарина и Рыжика, так зовут выброшенных
котов, собрали жители столицы. "Сейчас все пострадавшие животные очень боятся
людей и к себе не подпускают. У них сильный стресс, и понадобится очень много
времени, чтобы они реабилитировались", – отметила волонтер.
Между тем сотрудники правоохранительных органов проводят
проверку. Личности живодеров пока установить не удалось. По словам соседей, люди,
выбросившие кошек, были пьяны.
Источник:
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