Москвичка упала на козырек подъезда и выжила

На востоке столицы на козырьке подъезда 25-этажного дома обнаружена женщина. Предположительно, она выпала из окна, передает агентство "Москва".Инцидент произошел на улице Лухмановская. Сотрудники МЧС сняли пострадавшую с козырька и передали ее бригаде медиков. Женщина госпитализирована.
Общественность недоумевает, почему во время протокольной съемки в Белом доме президент США Дональд Трамп отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Американскому лидеру в очередной раз припомнили дружественные отношения его предшественника с главами стран Европы...»
Общественность недоумевает, почему во время протокольной съемки в Белом доме президент США Дональд Трамп отказался пожать руку канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Американскому лидеру в очередной раз припомнили дружественные отношения его предшественника с главами стран Европы...»