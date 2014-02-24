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Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству

20 марта 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24

Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству
Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству
Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как прочитала переписку сына в соцсетях. Оказалось, что семиклассник стал очередной жертвой печально известной группы "Синий кит".
Как рассказала 36-летняя женщина, она прочитала переписку сына в социальной сети "ВКонтакте". В числе заданий, которые давались мальчику, было "порезать свою мать". Испугавшись, что сын, возможно, задумал ее убить, москвичка обратилась в полицию, передает Life.ru. Стражам порядка она также рассказала, что и раньше замечала за ребенком странности. Так, в прошлом месяце она увидела у 13-летнего мальчика порезы на руках. Кроме того, женщина заявила, что домой периодически звонят неизвестные и молчат в трубку. На данный момент по факту заявления проводится проверка. Полиция уже осмотрела квартиру женщины и изъяла мобильный телефон и ноутбук ее сына. Отметим, что в России идет активная борьба с так называемыми группами смерти в соцсетях, которые призывают детей к совершению насилия и самоубийству. Наиболее известный из таких пабликов под названием "Синий кит" был закрыт, однако множество его клонов до сих пор существуют на просторах интернета. Главные символы многих из этих сообществ – киты и бабочки: одни совершают самоубийство выбрасываясь на берег, а вторые живут лишь один день. Администраторы публикуют в таких группах грустные картинки и соответствующие цитаты, а также видео шокирующего содержания.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию..»

сегодня, 16:30
Названы самые богатые россияне

Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»
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