Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству

20 марта 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Москвичка узнала из соцсетей о планах сына по ее убийству

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как прочитала переписку сына в соцсетях. Оказалось, что семиклассник стал очередной жертвой печально известной группы "Синий кит".Как рассказала 36-летняя женщина, она прочитала переписку сына в социальной сети "ВКонтакте". В числе заданий, которые давались мальчику, было "порезать свою мать". Испугавшись, что сын, возможно, задумал ее убить, москвичка обратилась в полицию, передает Life.ru. Стражам порядка она также рассказала, что и раньше замечала за ребенком странности. Так, в прошлом месяце она увидела у 13-летнего мальчика порезы на руках. Кроме того, женщина заявила, что домой периодически звонят неизвестные и молчат в трубку. На данный момент по факту заявления проводится проверка. Полиция уже осмотрела квартиру женщины и изъяла мобильный телефон и ноутбук ее сына. Отметим, что в России идет активная борьба с так называемыми группами смерти в соцсетях, которые призывают детей к совершению насилия и самоубийству. Наиболее известный из таких пабликов под названием "Синий кит" был закрыт, однако множество его клонов до сих пор существуют на просторах интернета. Главные символы многих из этих сообществ – киты и бабочки: одни совершают самоубийство выбрасываясь на берег, а вторые живут лишь один день. Администраторы публикуют в таких группах грустные картинки и соответствующие цитаты, а также видео шокирующего содержания.

СОЧИ 24