Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем

Жительница Москвы, обратившаяся в полицию после некачественного секса с незнакомцем, рассказала подробности случившегося. По словам девушки, она до сих пор не может отойти от случившегося. По словам 30-летней Валентины, мужчина сам предложил ее подвезти и она согласилась, передает Life.ru. "Я посмотрела на него – нормальный мужик, лет 45", – рассказала девушка. Когда же доверчивая Валентина села в машину к "злоумышленнику", он предложил ей заняться сексом. Девушка, уверена, что незнакомец просто грязно воспользовался тем, что она была пьяна. "Он предложил меня подвезти, а сам отвез в какие-то кусты", – вспоминает она. Интим москвичке совсем не понравился и она выскочила из машины. По словам Валентины, из-за нетрадиционного сексуального контакта у нее "хлестала кровища" и она вызвала скорую. Осмотревшие девушку медики предложили обратиться в полицию. В участке Валентина заявила, что занялась сексом добровольно и отказалась писать заявление в полицию. По признанию девушки, сейчас она старается просто забыть о неприятном инциденте. "Сейчас я отхожу от произошедшего, мне тяжело", – отметила она. Валентина уверена, что даже если бы она заявила на любовника в полицию, вряд ли его могли бы найти. "Мне вспоминать об этом не хочется. Так что пусть будет на свободе", – заключила она.
Ранее сообщалось, что 30-летняя москвичка обратилась в полицию, пожаловавшись на то, что ее не устроил нетрадиционный секс с незнакомцем в машине. При этом, девушка отказалась писать заявление на мужчину, признав, что к интиму он ее не принуждал.
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Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»