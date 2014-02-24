Москвичка зарезала собутыльника во время застолья

Правоохранительные органы столицы задержали женщину, которая подозревается в убийстве знакомого во время застолья. По предварительным данным, в ходе бытовой ссоры злоумышленница нанесла ему удар кухонным ножом.Происшествие случилось по адресу: Булатниковская улица, дом 5, корпус 5. "Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с колото-резаным ранением обнаружен труп 56-летнего мужчины", – сообщили в пресс-службе столичного МВД. Смерть москвича наступила за пять часов до приезда полицейских. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", передает агентство городских новостей "Москва".
Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»
Десятилетняя танцовщица балета "Тодес" Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope...»