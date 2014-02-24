Москву вновь накроет снегом

По данным метеорологов, в ночь на 16 марта в столице выпадет мокрый снег с дождем. Однако температура останется плюсовой, поэтому в течение суток все растает. "Мы ожидаем, что в ночь на четверг будет проходить фронт окклюзии. С ним сначала будет дождь, а ближе к утру – дождь вперемешку с мокрым снегом, поэтому не исключено, что утром на тротуарах и газонах появится от полусантиметра до сантиметра мокрого снега, но днем он растает", – рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова. Она добавила, что 16 марта температура в столице сохранится на уровне +5... +7.В последующие дни станет немного прохладнее, пишет газета "Известия". По словам Поздняковой, будет облачно, а ночью столбик термометра опустится до 0. Климатическая норма окажется превышенной на три-четыре градуса."Можно ли это назвать похолоданием? Нет, скорее кратковременным понижением. О похолодании можно говорить, когда и днем, и ночью температура воздуха становится отрицательной, что характерно для этого месяца", – пояснила метеоролог.Она отметила, что обычно среднесуточная температура достигает плюсовых отметок к концу марта. "А сейчас у нас на большей части территорий удерживается положительная", – заключила Позднякова. Напомним, 13 марта синоптики заявили, что в ближайшие дни в столице растает весь снег. Несмотря на погодные колебания, весна продолжает завоевывать позиции, заверили они.
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»
Эксперт по лжи из Екатеринбурга Илья Анищенко разоблачил 17-летнюю Диану Шурыгину, изнасилованную 31 марта прошлого года на пьяной вечеринке ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Специалист поймал семью девушки на противоречиях...»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, живущим в Германии, и порекомендовал голосовать против Ангелы Меркель на предстоящих в сентябре 2017 года выборах. Этим заявлением Эрдоган подлил масла в огонь разрастающегося конфликта между Турцией и странами Евросоюза...»
32-летний уроженец Северного Кавказа, промышлявший в Москве квартирными кражами, при очередной попытке поживиться за чужой счет неожиданно для себя потерпел неудачу. Ограбить еще одну квартиру в столице ему помешала... такса...»
Петр Порошенко намерен взыскать убытки, понесенные Украиной из-за блокады. Расплачиваться за все, по мнению украинского президента, должны не только республики Донбасса, но и партии "Батькивщина" и "Самопомощь"...»
Количество украинцев, которые желают поехать на заработки в Россию, за последнее время сократилось в четыре раза. Об этом на основе проведенного социологического исследования сообщила экспертная группа "Рейтинг"...»