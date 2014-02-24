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Муж погибшей в теракте художницы произнес душераздирающую речь
5 апреля 2017, среда, 14:59 – СОЧИ-24
Александр Каминский, потерявший
самого близкого человека, напомнил всем нам, как важно показывать свою любовь
родным людям. По его словам, нельзя жалеть на близких ни доброты, ни
времени.
"Уважаемые
друзья... Я один из тех, кто попал в страшную ситуацию. Я соболезную всем
людям, которые пострадали, всем, у кого такая беда была, я понимаю их. Это
очень страшно", – передает слова мужчины RT. "Помните, что жизнь наша коротка. Любите друг друга,
будьте добрей, не забывайте дети о родителях, звоните чаще, любите, дорожите
этим", – говорит потерявший супругу житель Петербурга.
"Я так жалею, что я вчера не
позвонил... Они же шли... Я подумал: ну что я дергать буду в дороге. Может,
мой звонок мог спасти их? Просто звонок, три минуты, остановка – они были бы в
следующей электричке. А я вчера решил – еще не время, позвонят, когда будет
время", – с горечью вспоминает Каминский. Перед выходом из дома глава семьи посоветовал
жене и дочке одеться потеплее.
Александр
говорит, что его жизнь после трагедии разделилась на две части. Одна была
счастливая, а другая, по его словам, непонятная. "Я знаю, для чего жить. У меня
есть ее дочки и свои дети, внуки, мне нужно жить ради них. Но это очень
страшно. Это очень тяжело", – со слезами на глазах говорит он.
"Один шаг, любое движение
другое – и все бы было по-другому", – констатирует Александр. Он рассказал, что познакомился с будущей супругой Ириной случайно. Просто
встретились два человека, поговорили и понравились друг другу. А через два
месяца уже были вместе. Девять лет…
Источник:
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