Муж погибшей в теракте художницы произнес душераздирающую речь

5 апреля 2017, среда, 14:59 – СОЧИ-24



Муж погибшей в теракте художницы произнес душераздирающую речь

В произошедшем 3 апреля в метро Петербурга теракте Александр Каминский потерял любимую супругу – Ирину Медянцеву, которая является родственницей экс-солиста "На-На" Владимира Левкина. В тот роковой день 49-летняя женщина с дочерью Еленой ездила по делам и оказалась в вагоне, в котором прогремел взрыв.Александр Каминский, потерявшийсамого близкого человека, напомнил всем нам, как важно показывать свою любовьродным людям. По его словам, нельзя жалеть на близких ни доброты, нивремени."Уважаемыедрузья... Я один из тех, кто попал в страшную ситуацию. Я соболезную всемлюдям, которые пострадали, всем, у кого такая беда была, я понимаю их. Этоочень страшно", – передает слова мужчины RT. "Помните, что жизнь наша коротка. Любите друг друга,будьте добрей, не забывайте дети о родителях, звоните чаще, любите, дорожитеэтим", – говорит потерявший супругу житель Петербурга."Я так жалею, что я вчера непозвонил... Они же шли... Я подумал: ну что я дергать буду в дороге. Может,мой звонок мог спасти их? Просто звонок, три минуты, остановка – они были бы вследующей электричке. А я вчера решил – еще не время, позвонят, когда будетвремя", – с горечью вспоминает Каминский. Перед выходом из дома глава семьи посоветовалжене и дочке одеться потеплее.Александрговорит, что его жизнь после трагедии разделилась на две части. Одна быласчастливая, а другая, по его словам, непонятная. "Я знаю, для чего жить. У меняесть ее дочки и свои дети, внуки, мне нужно жить ради них. Но это оченьстрашно. Это очень тяжело", – со слезами на глазах говорит он."Один шаг, любое движениедругое – и все бы было по-другому", – констатирует Александр. Он рассказал, что познакомился с будущей супругой Ириной случайно. Простовстретились два человека, поговорили и понравились друг другу. А через двамесяца уже были вместе. Девять лет…

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