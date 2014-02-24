Муж сообщил о смерти Елизаветы Глинки

25 декабря 2016, воскресенье, 12:43 – ИА СОЧИ-24



Муж сообщил о смерти Елизаветы Глинки

О том, была ли на борту потерпевшего крушение в акватории Черного моря Ту-154 филантроп Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, поступают противоречивые сведения. В списках пассажиров она есть, однако некоторые утверждают, что на самолет она все же не попала.Муж Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, подтвердил, что в момент крушения самолета Ту-154 она находилась на борту, передает журнал "Сноб". Также сообщение о смерти своего исполнительного директора сообщил фонд "Справедливая помощь".На его сайте размещено подтверждение, что Елизавета Глинка вылетела рейсом Министерства обороны России в Сирию. "Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии", – рассказали в организации.В Министерстве здравоохранения сообщили, что при крушении Ту-154 погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, передает Life.ru. Все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. Ожидается доставка тел погибших при крушении самолета для опознания родственниками.Ранее пресс-секретарь Елизаветы Глинки Наталья Авилова не подтвердила и не опровергла информацию о ее судьбе. "Мы до последнего будем надеяться, что она могла не дойти до этого борта, могла опоздать... Мы надеемся получить информацию от Минобороны, но до этого момента сеять панику мы не хотим. Возможно, она не выходит на связь, потому что сейчас летит в Сирию другим рейсом", – рассказала она.Отметим, ранее появилась информация, что, несмотря на присутствие в списках пассажиров, доктора Лизы могло и не быть на борту разбившегося лайнера. "Не прошла контроль, из списков ее убрали", – рассказал источник в Министерстве обороны России. Позже, однако, в ведомстве подтвердили, что Елизавета Глинка все же вылетела тем роковым рейсом."Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить", – признался глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. "Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют", – рассказал он."Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы", – напомнил Михаил Федотов."Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии... Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", – заключил он.

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