Мужчину зарезали в квартире на востоке Москвы

Сотрудники скорой помощи сообщили в полицию об обнаружении тела 36-летнего жителя Москвы в квартире на 3-й Прядильной улице на востоке города. "По предварительным данным, скончался примерно за час до приезда полицейских", – цитирует телеканал "360" представителя правоохранительных органов. На трупе зафиксированы ножевые ранения. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»
Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»
Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала фотографии, сделанные в ходе встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с японским коллегой Фумио Кисидой в Токио. В комментарии она пошутила, что российский чиновник ходит по воде...»
Самолет Boeing 767 британской авиакомпании Titan Airways с еврейскими паломниками на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Верующие мужественно перенесли аварийную ситуацию и, воспользовавшись моментом, обратились к богу...»
В условиях кризиса россияне стали экономить не только на одежде и продуктах, но и на услугах ЖКХ. Благодаря сокращению количества потребляемой электроэнергии и воды в 2016 году счет за коммуналку снизился на 10%...»