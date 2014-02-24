Мясник из Турции покорил Сеть "порно" с едой

Владелец небольшой сети мясных ресторанов в Турции Нусрет Гекче стал популярен в Сети благодаря своей виртуозной манере разделывания туш. Кроме того, он славится оригинальной подачей своих блюд. Мясник из Турции стал настоящей звездой интернета. Видеозаписи с ним собирают сотни просмотров в соцсетях и множество одобрительных комментариев. "Ты показал нам, что такое настоящий food porn", – написала в Сети одна из представительниц прекрасного пола. Действительно, при просмотре мастерского приготовления сочных стейков аппетит разыгрывается за считанные секунды. До того, как стать владельцем стейкхаусов, завоевавших признание любителей мяса, Нусрет начинал путь в профессию с помощника мясника. Через некоторое время благодаря упорству и целеустремленности ему удалось открыть собственный бизнес. За наиболее качественной и подходящей для приготовления стейков говядиной он поехал в Аргентину. Узнав секреты приготовления вкуснейших стейков, он стал развивать свою ферму и, соответственно, ресторанный бизнес.
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Председателя ЛДПР Владимира Жириновского упомянули в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. Там говорится, что политик обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил рождественскую службу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска в компании младшего сына Николая и неизвестной женщины. СМИ пытаются угадать личность возможной новой "первую леди" государства...»
По прогнозам метеорологов, рекордно низкие температуры, зафиксированные в России в первой декаде января, в некоторых районах сохранятся еще в течение полутора недель. Но есть и места на карте России, где аномальные холода сменятся резкой оттепелью...»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение от очевидцев о пожаре в здании на улице Большая Дмитровка в центре столицы, где расположен Российский государственный архив социально-политической истории, передает Life.ru..»
Три депутата Госдумы прошлого, шестого созыва не освободили служебные квартиры, которые им предоставило государство на время деятельности парламента. Фамилии народных избранников, не желающих покидать квартиры в столице, назвал заместитель председателя комитета палаты по регламенту Михаил Романов...»