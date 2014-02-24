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На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
25 февраля 2017, суббота, 13:29 – ИА СОЧИ-24
В столице перевернулся автомобиль такси. ДТП произошло в
районе дома 27 по Алтуфьевскому шоссе, передает агентство "Москва".
В результате автоаварии пострадал водитель, он госпитализирован.
По предварительным данным, причиной ДТП стал гололед.
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