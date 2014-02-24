На "Евровидение" предложили отправить Савченко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко впечатлила мир своими вокальными талантами. Политика предложили отправить на "Евровидение". Савченко исполнила композицию "Месяц по небу ходит". Пользователи Сети были настолько поражены ее талантом, что даже предложили ей обратиться к "Первому каналу" с просьбой взять на "Евровидение" вместо Юлии Самойловой. Видео было опубликовано на YouTube.
Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения не согласованной с мэрией акции. Так оценил действия стражей порядка глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников...»
Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней...»
Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину...»
Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»
Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения не согласованной с мэрией акции. Так оценил действия стражей порядка глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников...»
Близкий к президенту России журналист Андрей Колесников раскрыл некоторые тайны главы государства. Из рассказа репортера кремлевского полу становится понятно, почему Владимир Путин иногда пропадает из медиапространства на несколько дней...»
Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти 7 миллиардов долларов. Именно это компания поставляет ядерное топливо на Украину...»
Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»