На границе с Украиной появится новая армияя

17 марта 2017, пятница, 08:43 – ИА СОЧИ-24



На границе с Украиной появится новая армияя

В Южном военном округе вскоре появится 8-я общевойсковая армия. Штаб нового формирования развернут в Новочеркасске, а его подразделения разместят в Волгоградской и Ростовской областях.Первый этап формирования общевойсковой армии планируется завершить в июне 2017 года, сообщает газета "Известия". Точный состав неизвестен, но предполагается, что в нее войдут новочеркасская 150-я мотострелковая дивизия и волгоградская 20-я гвардейская мотострелковая бригада.Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что 8-я общевойсковая армия станет важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-восточном стратегическом направлении. Он напомнил, что самодостаточные общевойсковые межвидовые объединения формируются во многих регионах по указу министра обороны Сергея Шойгу."В их состав, помимо мотострелковых и танковых дивизий и бригад, войдут артиллерийские, инженерные полки и бригады, части противовоздушной обороны, связи и радиационной, химической и биологической защиты. Поддерживать армию будут истребители, бомбардировщики и штурмовики Воздушно-космических сил, а на определенных направлениях – корабли и подводные лодки Военно-морского флота", – рассказал Мураховский. Отметим, что8-я общевойсковая армия станет правопреемницей легендарного 8-го гвардейского армейского корпуса, который участвовал в первой чеченской кампании. Он был расформирован в 1998 году после убийства командира– генерал-майора Льва Рохлина. В свою очередь 8-й гвардейский армейский корпус был сформирован на базе 34-го армейского корпуса и командования 8-й гвардейской армии, получившей своей название за участие в Сталинградской битве и Берлинской операции. В 1968 году она была награждена орденом Ленина "за большие заслуги, проявленные в боях по защите Советской Родины, успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 50-летием Советской армии и Военно-Морского Флота".

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