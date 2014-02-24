На инаугурации Трамп пообещал отдать власть

20 января 2017, пятница, 20:59 – ИА СОЧИ-24



На инаугурации Трамп пообещал отдать власть

После произнесения торжественной клятвы и официального вступления в должность президента США Дональд Трамп обратился к присутствующим на инаугурации, а также всем американцам. "Сегодня мы не только передаем власть от одного президента другому, мы возвращаем власть народу. Будет новый принцип руководства страной: все решения будут служить американскому народу", – цитирует сайт "Комсомольская правда" нового американского лидера. "Вернем рабочие места. Вернем наши границы. Вернем наше благосостояние", – пообещал он. Также Трамп заявил, что под его руководством страна не будет принимать политиков, которые много говорят, но мало делают.

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