На каких женщинах женятся современные мужчины

Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели. Исследователи провели социологический опрос среди женатых мужчин и выяснили, что именно толкнуло их сделать предложение своей второй половинке и что они ценят в ней больше всего, пишет РИА ФАН. Оказалось, что в первую очередь, представителям сильного пола важно, чтобы вторая половинка проявляла к ним внимание и заботу. Кроме того, мужчины ценят умение женщины восхищаться их поступками. Ну а решающим аргументом в пользу того, чтобы надеть любимой кольцо на палец, большинство респондентов назвали умение слушать и доброжелательность по отношению к их друзьям и родственникам. Кроме того, в список наиболее важных качеств жены попали умение создавать уют в доме и хорошо готовить. Как мы видим, феминистические настроения среди женщин и стремление быть независимой никак не отражаются на предпочтениях современных мужчин. Они по-прежнему хотят видеть рядом с собой добрую и хозяйственную особу. Ранее британские ученые назвали главный признак, по которому можно вычислить склонную к измене партнершу. Оказалось, что чем чаще женщина в постоянных отношениях симулирует оргазм, тем больше вероятность, что она пойдет искать сексуальные приключения на стороне.
Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»
Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»