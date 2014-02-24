На Калужском шоссе случился пожар

На 45-м километре Калужского шоссе в Подмосковье произошло возгорание. По предварительным данным, пожар случился в бытовках.На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, возгорание было локализовано. Площадь пожара составила порядка 60 квадратных метров. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»
Телохранитель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова подвергся резкой критике после появления видео убийства политика. Эксперты изучили опубликованные кадры и пришли к выводу, что охранник не сделал все возможное для спасения шефа...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»