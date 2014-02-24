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На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины

2 апреля 2017, воскресенье, 14:15 – СОЧИ-24


На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. В пресс-службе столичного управления МЧС факт обнаружения погибшей подтвердили, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства произошедшего выясняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Бизнесвумен задушила любовника за ошибку в имени

Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»

сегодня, 17:45
Пресная вода по всему миру становится ядовитой

Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»

сегодня, 16:59
Живодеры выбросили четырех кошек с 14 этажа

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сегодня, 16:29
Известного ведущего избили в центре Москвы

В полицию обратился популярный теле– и радиоведущий Константин Михайлов. Он рассказал, что на выходе из одного из ночных клубов в центре Москвы на него напала группа злоумышленников...»

сегодня, 14:15
На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины

На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты..»

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Наследный принц Дубая вытащил застрявший в песке грузовик

Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»

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