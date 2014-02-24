На козырьке подъезда в Москве обнаружили тело женщины
2 апреля 2017, воскресенье, 14:15 – СОЧИ-24
На козырьке подъезда жилого дома на Коломенском проезде на юге Москвы было обнаружено тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты. В пресс-службе столичного управления МЧС факт обнаружения погибшей подтвердили, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства произошедшего выясняются.
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»
Столичная предпринимательница задушила возлюбленного, который по невнимательности во время секса несколько раз назвал ее другим именем. После она позвонила в полицию и рассказала обо всем правоохранителям...»
Ученые из Канзасского университета пришли к пугающему выводу – уже в ближайшем будущем большая часть пресной воды окажется не пригодной для питья. Причину подобного развития ситуации специалисты видят в изменениях климата...»
Настоящим хитом в Сети стало видео, на котором наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум на своем Mercedes-Benz взял на буксир застрявший в песках грузовик. На протяжении всей операции трос несколько раз обрывался, однако фуру все-таки удалось вытащить из ловушки...»